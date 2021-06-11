Новые ограничения движения, связанные с дорожным ремонтом и работами на водопроводе, газопроводе и канализации, вступят в силу в Петербурге с 14 по 17 июня. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

С 14 июня по 20 августа закрывается движение транспорта по улице Титова на участке от бокового проезда проспекта Юрия Гагарина до проезда к дому 25 по улице Типанова. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать там канализацию.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







Почти месяц, с 14 июня по 13 июля, из-за ремонта дорожного покрытия будут поэтапно ограничивать проезд по Российскому бульвару в Сергиево от тупика до проспекта Ленина. А с 15 июня по 7 июля также в связи с ремонтом будут поэтапно ограничивать и закрывать движение по улице Братьев Горкушенко в Петергофе от Эрлеровского бульвара до административной границы города. Работы на обоих участках ведет ООО «СК «Орион плюс».

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







С 16 июня по 5 июля из-за работ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по подключению водопроводных сетей ограничат движение транспорта по улице Одоевского от Уральской улицы до Сазоновской улицы. Наконец, с 17 по 23 июня и с 25 по 28 июля будут закрывать движение по чётной стороне 14–15 линии В.О. у дома 70. ООО «ПетербургГаз» будет строить там газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





