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Беглов взял на работу лидера Казачьей партии

У губернатора Петербурга Александра Беглова появился новый спецпредставитель. Им стал Николай Константинов, долгое время до этого работавший вместе с Бегловым, а также возглавляющий Казачью партию.

Как рассказали «Фонтанке» 11 июня собеседники в администрации города, Константинова видели на совещаниях в Смольном. Сам он подтвердил «Фонтанке», что уже некоторое время работает спецпредставителем губернатора и отвечает за контроль выполнения его поручений.

Отметим, что Константинов был главой аппарата Беглова в 2003 году, когда тот несколько месяцев работал врио губернатора. Затем Константинов возглавлял городской исполком «Единой России», в 2009–2012 годах был руководителем канцелярии президента Российской Федерации, после замещал Беглова в полпредстве Центрального федерального округа. От лица Казачьей партии Константинов поддерживал поправки в Конституцию, а также пенсионную реформу, добавляя, что пенсия казакам не нужна вовсе, они готовы «работать до смерти».

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Комментарии (11)

VVM1962
Везёт нам с губерами, один ахмат сила, с перепою орал, другой решил шашкой помахать.
Видно тоже с перепою.
ShkVAl
Больше колунов! Разных клоунов!
Вроде как казачество-сословие. Вроде как у нас сословия отменили вроде.
Петр Петров
Пусть справку принесет от психиатра!!! тут налицо душевное расстройство
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