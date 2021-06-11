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В Ленобласти из-за жары запретили посещать леса и разводить там огонь

Особый противопожарный режим введён на территории Ленобласти

Решением правительства Ленинградской области из-за устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды на территории региона введён особый противопожарный режим.

Как сообщили 11 июня в региональном управлении МЧС, в связи с этим в Ленобласти вводится запрет разведения огня и посещения лесов. Также в сельских населённых пунктах, дачных посёлках, на предприятиях и садовых участках необходимо временно приостановить проведение пожароопасных работ на определённых территориях. Кроме этого, должна быть приостановлена топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твёрдом топливе.

В МЧС напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в соответствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для граждан он может составить от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч. Для лиц же, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

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