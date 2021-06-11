Пьяный мужчина угнал гостеприимно сломанный микроавтобус в Пушкине, но всех спасло дерево

Грузовой микроавтобус приглянулся нетрезвому мужчине в Пушкине. Из-за неисправности в машине всегда был ключ в замке зажигания. К счастью окружающих, на пути горе-угонщика встало дерево.
Как стало известно «Фонтанке», 10 июня в 20:15 в Пушкине после ДТП задержали 43-летнего мужчину. Он, находясь в состоянии опьянения и не имея водительских прав, управлял грузовым микроавтобусом LDV Maxus и врезался в дерево у дома 41/2 по Павловскому шоссе. Медосвидетельствование показало у него 1,502 мг/л алкоголя.
Полиция установила хозяина машины, им оказался 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его LDV Maxus был похищен между 19:00 и 19:30 от дома 41/2 по Павловскому шоссе. Злоумышленник отжал водительское стекло и проник в салон. Сломанный ключ постоянно находился в замке зажигания микроавтобуса. Угонщик завел машину, начал движение и в 30 метрах от места парковки врезался в дерево на газоне.
Материальный ущерб составил 100 000 рублей.