Армения заработает три миллиона евро на отказе от коньяка

Армения отказывается от слова «коньяк» в названиях всех напитков, которые производятся в стране. Как сообщают 10 июня «Новости-Армения», соответствующее соглашение с Евросоюзом одобрило правительство страны.
В рамках договора ЕС выделит Армении три миллиона евро. Средства пойдут на разработку нового бренда, его популяризацию и поддержку конкурентоспособности на рынке. Полностью прекратить выпуск напитков с названием «коньяк» армянские компании должны до 2032 года. На распродажу запасов дадут еще 11 лет.
Напомним, в ЕС «коньяком» называется только особая разновидность бренди, которая производится по специальной технологии только из определенных сортов винограда во французской Новой Аквитании. В СССР было принято называть «коньяком» любой бренди, традиция сохранилась на постсоветском пространстве.