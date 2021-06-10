FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +22
72.20р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
15
Печать

Армения заработает три миллиона евро на отказе от коньяка

Армения отказывается от слова «коньяк» в названиях всех напитков, которые производятся в стране. Как сообщают 10 июня «Новости-Армения», соответствующее соглашение с Евросоюзом одобрило правительство страны.

В рамках договора ЕС выделит Армении три миллиона евро. Средства пойдут на разработку нового бренда, его популяризацию и поддержку конкурентоспособности на рынке. Полностью прекратить выпуск напитков с названием «коньяк» армянские компании должны до 2032 года. На распродажу запасов дадут еще 11 лет.

Напомним, в ЕС «коньяком» называется только особая разновидность бренди, которая производится по специальной технологии только из определенных сортов винограда во французской Новой Аквитании. В СССР было принято называть «коньяком» любой бренди, традиция сохранилась на постсоветском пространстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Урус-Баши
Дело не вназвании. Будет называться бренди или армянской водкой. В любом случае, печень будет страдать так же, как от армянского коньяка.
Wernum
Армяне что-то продешевили, проторговались.
Евгений Литвинец
Армянский бренди, хоть никогда и не был коньяком, ни по происхождению, ни по вкусу (слишком сладкий), но, всё-таки, был ближе всего к оригиналу, в сравнении с остальным пойлом, которое в совке считали "коньяком". Так что, для всяких коктейлей и в качестве кулинарного наполнителя, армянский бренди (например, Ной) неплох. Ну а пить в чистом виде надо что-то не ниже V.S.O.P. из Франции. Это как Текила - она может быть только 100% Agave hecho en Jalisco, Mexico. Остальное - имитация.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний