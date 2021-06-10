Армения заработает три миллиона евро на отказе от коньяка

Армения отказывается от слова «коньяк» в названиях всех напитков, которые производятся в стране. Как сообщают 10 июня «Новости-Армения», соответствующее соглашение с Евросоюзом одобрило правительство страны.



В рамках договора ЕС выделит Армении три миллиона евро. Средства пойдут на разработку нового бренда, его популяризацию и поддержку конкурентоспособности на рынке. Полностью прекратить выпуск напитков с названием «коньяк» армянские компании должны до 2032 года. На распродажу запасов дадут еще 11 лет.

