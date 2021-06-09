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«На очень жёстком уровне». За ограничения для самокатов высказалась половина участников опроса

Почти каждый второй россиянин считает, что ограничения для самокатов необходимы

Причём сторонников суровых мер больше среди людей в возрасте и среди мужчин.

В проведённом 29–31 мая опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны — жители 375 населённых пунктов во всех округах России. Результаты компания представила в пресс-релизе 9 июня, когда в Петербурге приостановили работу кикшеринговые сервисы.

«49% граждан — за правовые ограничения вождения самокатов и электросамокатов: «На очень жестком уровне. Правда, наболело. И давно пора. Чей ребенок должен пострадать, чтоб меры были приняты незамедлительно?!» Судя по комментариям опрошенных, чаще всего считают необходимым ограничивать скоростной режим (максимум до 10–20 км/ч). Нередко предлагают выделить отдельную категорию водительских прав, а следовательно, самокатчикам потребуется проходить медкомиссию и сдавать экзамены на право управления транспортным средством. Некоторые считают, что достаточно запретить езду на самокатах по тротуарам и пешеходным зонам. Россияне также предлагали ввести возрастной режим для самокатчиков и обязать их носить защитную экипировку», — отмечается в сообщении.

С необходимостью регулировать езду на самокатах на законодательном уровне согласны 52% мужчин и 45% женщин. Против ограничений 24% мужчин и 21% женщин. Также влияет возраст. За регулирование выступают 39% россиян до 34 лет, и среди тех, кому 45 лет и больше, уже 58%.

Утром 9 июня самокаты исчезли с улиц Петербурга. Ряд крупнейших сервисов кикшеринга заявил о приостановке работы до подписания соглашения с администрацией Петербурга. В дополнение к прописанным там правилам на время чемпионата Европы по футболу для самокатов закроют не только Невский проспект и Дворцовую площадь, но и улицы, где будет проходить плотный поток болельщиков. К вечеру Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге.

В этом сезоне случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с 2020 годом. Сейчас на петербургском рынке работают 8 кикшеринговых компаний, их совокупный парк оценивается в 12,5 тысячи самокатов. Решением проблемы нового средства передвижения занимается специальная рабочая группа при комтрансе, куда в том числе входят операторы сервисов аренды. «Фонтанка» ответила на главные вопросы об электросамокатах и защите от них.

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Комментарии (8)

markA
С тем, что «Питер - мегаполис с худшей городской инфраструктурой в Европе», согласен полностью. Метро убогое («Автово» и прочие дворцы на 1 линии хороши туристам, а жителям нужна доступность, которой нет), наземный транспорт стоит в пробках или возит воздух, неудобен, стар. Велодорожек нет, тротуары узкие. Парки есть только на периферии. Живем, блин, как в Каменном веке. В Москву приезжаешь - завидуешь, думаешь, чем Питер хуже?!
Alkaline
Я реально впервые начал подозревать, что живу не только в стране с наглым правительством, но и с дебильным населением... Я всегда езжу с полным вниманием к пешеходам. Почему меня выгоняют и заставляют покупать автомобиль? Да я готов ездить и по проезжей части. Но я не обязан ездить в шлеме, это проблемы точно не озабоченных граждан. И да, я моноколесник, но нас вообще хотят выкинуть из правового поля (дескать, нет активной системы торможения). Самый прогрессивный вид транспорта, доступный круглый год, - и я хуже консервной банки. В Москве вон Пятницкую сузили - сделали велодорожки. А у нас принимает решение 300+ "населенных пунктов" - за нас. Регулируйте - но не запрещайте. PS: И уберите нештрафуемые 20 км/ч у авто.
alexadmin
Начали за здравие (с электросамокатов большой мощности), а кончили всеми самокатами под одну гребенку?
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