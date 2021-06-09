«На очень жёстком уровне». За ограничения для самокатов высказалась половина участников опроса

Причём сторонников суровых мер больше среди людей в возрасте и среди мужчин.



В проведённом 29–31 мая опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны — жители 375 населённых пунктов во всех округах России. Результаты компания представила в пресс-релизе 9 июня, когда в Петербурге приостановили работу кикшеринговые сервисы.



«49% граждан — за правовые ограничения вождения самокатов и электросамокатов: «На очень жестком уровне. Правда, наболело. И давно пора. Чей ребенок должен пострадать, чтоб меры были приняты незамедлительно?!» Судя по комментариям опрошенных, чаще всего считают необходимым ограничивать скоростной режим (максимум до 10–20 км/ч). Нередко предлагают выделить отдельную категорию водительских прав, а следовательно, самокатчикам потребуется проходить медкомиссию и сдавать экзамены на право управления транспортным средством. Некоторые считают, что достаточно запретить езду на самокатах по тротуарам и пешеходным зонам. Россияне также предлагали ввести возрастной режим для самокатчиков и обязать их носить защитную экипировку», — отмечается в сообщении.

