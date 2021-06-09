«На очень жёстком уровне». За ограничения для самокатов высказалась половина участников опроса

Причём сторонников суровых мер больше среди людей в возрасте и среди мужчин.
В проведённом 29–31 мая опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны — жители 375 населённых пунктов во всех округах России. Результаты компания представила в пресс-релизе 9 июня, когда в Петербурге приостановили работу кикшеринговые сервисы.
«49% граждан — за правовые ограничения вождения самокатов и электросамокатов: «На очень жестком уровне. Правда, наболело. И давно пора. Чей ребенок должен пострадать, чтоб меры были приняты незамедлительно?!» Судя по комментариям опрошенных, чаще всего считают необходимым ограничивать скоростной режим (максимум до 10–20 км/ч). Нередко предлагают выделить отдельную категорию водительских прав, а следовательно, самокатчикам потребуется проходить медкомиссию и сдавать экзамены на право управления транспортным средством. Некоторые считают, что достаточно запретить езду на самокатах по тротуарам и пешеходным зонам. Россияне также предлагали ввести возрастной режим для самокатчиков и обязать их носить защитную экипировку», — отмечается в сообщении.
С необходимостью регулировать езду на самокатах на законодательном уровне согласны 52% мужчин и 45% женщин. Против ограничений 24% мужчин и 21% женщин. Также влияет возраст. За регулирование выступают 39% россиян до 34 лет, и среди тех, кому 45 лет и больше, уже 58%.
Утром 9 июня самокаты исчезли с улиц Петербурга. Ряд крупнейших сервисов кикшеринга заявил о приостановке работы до подписания соглашения с администрацией Петербурга. В дополнение к прописанным там правилам на время чемпионата Европы по футболу для самокатов закроют не только Невский проспект и Дворцовую площадь, но и улицы, где будет проходить плотный поток болельщиков. К вечеру Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге.