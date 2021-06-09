Власти Петербурга заявили, что вакцинацию тормозит либеральная молодежь

«У нас есть большая прослойка горожан, ещё с тех блокадных времен, которым говоришь: надо привиться. И все ветераны, весь этот наш костяк города, они все привились. У нас к 9 Мая все ветераны, которые шли на парад, были привиты, — отметил Эргашев 9 июня в прямом эфире «ВКонтакте». — А вот студенческая молодежь, либеральная (на мой взгляд, слегка), всегда чему-то не верит. И каждый должен убедиться на своей шкуре. Но ладно на своей — на своих близких. Это недопустимо, на мой взгляд».



Как писала «Фонтанка», власти Петербурга планировали к 1 августа привить 1,2 млн горожан, но к 9 июня вакцинацию завершили лишь 605 тысяч. При этом в Петербурге в июне вновь начали увозить в больницы по 700 человек в день — как во времена пика первой волны год назад.

