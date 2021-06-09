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Власти Петербурга заявили, что вакцинацию тормозит либеральная молодежь

Либерально настроенное студенчество ничему не верит и не прививается, в отличие от блокадников и участников парада 9 Мая, заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

«У нас есть большая прослойка горожан, ещё с тех блокадных времен, которым говоришь: надо привиться. И все ветераны, весь этот наш костяк города, они все привились. У нас к 9 Мая все ветераны, которые шли на парад, были привиты, — отметил Эргашев 9 июня в прямом эфире «ВКонтакте». — А вот студенческая молодежь, либеральная (на мой взгляд, слегка), всегда чему-то не верит. И каждый должен убедиться на своей шкуре. Но ладно на своей — на своих близких. Это недопустимо, на мой взгляд».

Как писала «Фонтанка», власти Петербурга планировали к 1 августа привить 1,2 млн горожан, но к 9 июня вакцинацию завершили лишь 605 тысяч. При этом в Петербурге в июне вновь начали увозить в больницы по 700 человек в день — как во времена пика первой волны год назад.

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Комментарии (28)

Grotesk
ветеранам хорошо - у них есть блокадные гены, и откуда эти гены могут быть у либеральных отщепенцев... гены они такие... есть патриот - есть ген...
Константа
Вся молодежь поголовно агенты госдепа на окладе, да, на дают старперам Расею-матушку с колен поднять
alexpv
Лукавят власти, не доверяют всему, что рекомендует правительства у нас гораздо больший процент населения, чем они думают.
За бугром чтобы сделать прививку в очередь стоят, потому что искренне доверяют тому, что рекомендует власть, а нас столько раз кидали по поводу и без повода, что доверия нет ни у кого.
Либеральная молодежь тут вообще не причем ни разу.
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