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The Insider и Bellingcat заявили, что писателя Дмитрия Быкова пытались отравить те же самые люди, что и Навального

К внезапной болезни писателя Дмитрия Быкова в 2019 году может быть причастна та же группа так называемых сотрудников ФСБ, которую связывали с отравлением политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы-младшего. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider, опубликованном 9 июня.

Журналисты изучили перелёты писателя и «отравителей», после чего пришли к выводу, что слежка за Быковым велась в течение года. Параллельно с этим за домом семьи следил некий человек с биноклем, мессенджеры Екатерины Кевхишвили (супруги Быкова) пытались взломать.

Расследователи полагают, что писателю, как и Навальному, могли нанести на одежду яд, произошло это в гостинице Новосибирска 13 апреля, но Быков надел отравленное только в день перелёта из Екатерингбурга в Уфу, 16 апреля. Ему стало плохо, когда самолёт только-только начал взлетать. Он покрылся потом, стал тяжело дышать, началась рвота. В конце концов писатель, как и Навальный, лёг прямо в проходе. После приземления самостоятельно подняться он уже не мог, речь тоже была нарушена. Как и в истории с Навальным, городские власти были против транспортировки писателя в Москву. Быкова ввели в медикаментозную кому, в столицу всё же перевезли. Через пять дней писатель пришел в сознание. СМИ предполагали, что причиной госпитализации Быкова стало обострение при сахарном диабете.

Когда пациент пришёл в себя, он увидел на спине малиновое пятно с кулак. Кожа в этом месте шелушилась и зудела. Специалисты, с которыми общался The Insider, предполагают, что к яду мог быть добавлен кожно-нарывной агент.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что якобы нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. В Кремле прокомментировали, что «у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования».

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Комментарии (14)

BobCat2
Судя по тенденциям, скоро эти отравители останутся без работы. За границей про такую угрозу уже знают, плюс куча сотрудников уже засветилась благодаря Белингкотам. А в России уже никого и травить не надо - сажают по любому поводу на любое количество лет. Это куда дешевле, чем содержать целый институт с химиками.
Memory17
Когда-нибудь этим «химикам»прийдётся отвечать за свои действия.
Прижопинские, изучайте факты, перед своим высером, у Быкова нет и никогда не было диабета.
kukuruzza
Оба,и тут все госпитализированные с острыми панкреатитами в России напряглись—а их то за что?
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