The Insider и Bellingcat заявили, что писателя Дмитрия Быкова пытались отравить те же самые люди, что и Навального

Журналисты изучили перелёты писателя и «отравителей», после чего пришли к выводу, что слежка за Быковым велась в течение года. Параллельно с этим за домом семьи следил некий человек с биноклем, мессенджеры Екатерины Кевхишвили (супруги Быкова) пытались взломать.

К внезапной болезни писателя Дмитрия Быкова в 2019 году может быть причастна та же группа так называемых сотрудников ФСБ, которую связывали с отравлением политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы-младшего. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider, опубликованном 9 июня.

Расследователи полагают, что писателю, как и Навальному, могли нанести на одежду яд, произошло это в гостинице Новосибирска 13 апреля, но Быков надел отравленное только в день перелёта из Екатерингбурга в Уфу, 16 апреля. Ему стало плохо, когда самолёт только-только начал взлетать. Он покрылся потом, стал тяжело дышать, началась рвота. В конце концов писатель, как и Навальный, лёг прямо в проходе. После приземления самостоятельно подняться он уже не мог, речь тоже была нарушена. Как и в истории с Навальным, городские власти были против транспортировки писателя в Москву. Быкова ввели в медикаментозную кому, в столицу всё же перевезли. Через пять дней писатель пришел в сознание. СМИ предполагали, что причиной госпитализации Быкова стало обострение при сахарном диабете.

Когда пациент пришёл в себя, он увидел на спине малиновое пятно с кулак. Кожа в этом месте шелушилась и зудела. Специалисты, с которыми общался The Insider, предполагают, что к яду мог быть добавлен кожно-нарывной агент.