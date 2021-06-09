Московские спасатели вызволили из ловушки целый выводок утят. Пищащая команда провалилась в ливневку через решетку на дороге.
Как сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, утром 9 июня неравнодушные прохожие позвонили по номеру «112» и рассказали, что на Мичуринском проспекте в Раменках в ливневую канализацию провалились утята. На фото видно, что взрослые утки остались сторожить малышей и то и дело ходили по проезжей части.
На место прибыли спасатели АСО №8 Пожарно-спасательного центра Москвы. Они подняли канализационную решетку, затем один из спасателей спустился и стал по одному вылавливать плавающих в ливневке утят, передавая их наверх. Там их принимали и сажали в коробку, следя, чтобы птенцы не выпрыгнули, пока идет спасательная операция.
После этого утят выпустили в Мичуринский пруд. Одного, правда, пришлось почти вытряхивать: если остальные птенцы бодро повыпрыгивали в воду, то он упорно сидел в коробке.