Как сообщает 9 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 11 июня по 18 июля будут поэтапно ограничивать и закрывать движение транспорта по Рябовскому шоссе на участке от улицы Коммуны до Ковалёвской улицы. Ремонт выполнит АО «ВАД» по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».
С 19 по 20 июня будет закрыто движение транспорта по Рябовскому шоссе от улицы Коммуны до Андреевской улицы, а также на участке Сосновского проспекта у Рябовского шоссе. Одновременно на улице Красина, включая перекрестки, введут двустороннее движение.
Ограничивать движение будут:
- с 11 по 13 июня, с 17 по 18 июня, с 19 по 20 июня, с 21 июня по 2 июля — на Рябовском шоссе от Лесопарковой улицы до Ковалёвской улицы, включая перекрестки;
- с 14 по 18 июня и с 3 по 5 июля — на Рябовском шоссе от Сосновского проспекта до Лесопарковой улицы, включая перекрестки;
- с 21 по 25 июня — на перекрестке Беломорской улицы с Рябовским шоссе с закрытием сквозного проезда по Беломорской;
- с 6 по 14 июля — на Рябовском шоссе от Беломорской до Ковалёвской улицы;
- с 15 по 18 июля — на Рябовском шоссе от Андреевской улицы до Беломорской.