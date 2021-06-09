Как сообщает 9 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 11 июня по 18 июля будут поэтапно ограничивать и закрывать движение транспорта по Рябовскому шоссе на участке от улицы Коммуны до Ковалёвской улицы. Ремонт выполнит АО «ВАД» по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

С 19 по 20 июня будет закрыто движение транспорта по Рябовскому шоссе от улицы Коммуны до Андреевской улицы, а также на участке Сосновского проспекта у Рябовского шоссе. Одновременно на улице Красина, включая перекрестки, введут двустороннее движение.