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Рябовское шоссе на два дня перекроют из-за ремонта асфальта, а ограничения продлятся до середины июля

Ремонт дороги перекроет проезд по Рябовскому шоссе в Петербурге

С пятницы, 11 июня, в Петербурге стартует ремонт дорожного покрытия на Рябовском шоссе. Ограничивать движение он будет больше месяца, а в предпоследние выходные июня проезд по магистрали перекроют.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Как сообщает 9 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 11 июня по 18 июля будут поэтапно ограничивать и закрывать движение транспорта по Рябовскому шоссе на участке от улицы Коммуны до Ковалёвской улицы. Ремонт выполнит АО «ВАД» по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

С 19 по 20 июня будет закрыто движение транспорта по Рябовскому шоссе от улицы Коммуны до Андреевской улицы, а также на участке Сосновского проспекта у Рябовского шоссе. Одновременно на улице Красина, включая перекрестки, введут двустороннее движение.

Ограничивать движение будут:

  • с 11 по 13 июня, с 17 по 18 июня, с 19 по 20 июня, с 21 июня по 2 июля — на Рябовском шоссе от Лесопарковой улицы до Ковалёвской улицы, включая перекрестки;
  • с 14 по 18 июня и с 3 по 5 июля — на Рябовском шоссе от Сосновского проспекта до Лесопарковой улицы, включая перекрестки;
  • с 21 по 25 июня — на перекрестке Беломорской улицы с Рябовским шоссе с закрытием сквозного проезда по Беломорской;
  • с 6 по 14 июля — на Рябовском шоссе от Беломорской до Ковалёвской улицы;
  • с 15 по 18 июля — на Рябовском шоссе от Андреевской улицы до Беломорской.

Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (2)

Петр Петров
Красногвардейский встанет в позу прачки!!!
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