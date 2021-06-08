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Районная администрация замерила уровень радиации в Кузьмолово

Чиновники проверили радиационный фон под Петербургом

Администрация Всеволожского района Ленобласти во второй половине дня 8 июня провела показательный замер уровня радиации в Кузьмолово, где утром ввели режим повышенной готовности из-за радиационной опасности. Продемонстрировали дозиметр и сигнальный датчик.

Фото: Майкл Огнев / 47news
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Как сообщает 47News, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского района Геннадий Шалагинов провел замер у дома 9 по Железнодорожной улице, примерно в трех километрах от РНЦ «Прикладная химия». Там у жилого дома на опоре установлен датчик измерений уровня радиационного фона. В случае превышения нормы он будет издавать звуковой сигнал, который идет в администрации Кузьмолово, Всеволожского района, правительства Ленобласти и в Единую диспетчерскую службу.

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Такой же датчик установлен на кровле школы на улице Строителей, 7, и вместе они охватывают практически весь поселок.

«Система завязана, и в случае срабатывания датчика все службы будут знать, что надо принимать какие-то меры», — рассказал Шалагинов. Никаких звуков система не издает, а следовательно, радиационный фон соответствует норме.

47news.ru

По словам Шалагинова, в норме уровень радиационного фона не должен превышать 0,26 мкЗв/ч. Дозиметр, которым измерили уровень радиации на камеру, показал 0,13 мкЗв/ч. «Очень даже в норме», — прокомментировал Шалагинов.

Режим повышенной готовности в Кузьмолово ввели в 10 часов утра вторника. В официальном документе за подписью губернатора Александра Дрозденко говорилось, что обстановка в поселке «признаётся предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения» из-за ситуации на территории Радиационного комплекса. Затем в правительстве Ленобласти заявили, что превышение радиоактивного фона в Кузьмолово не фиксируется. По информации издания, причиной введения режима повышенной готовности стал конфликт между чиновниками и руководством РНЦ «Прикладная химия». Подробнее читайте на «Фонтанке».

Фото: Майкл Огнев / 47news

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Комментарии (2)

alexadmin
> надо принимать какие-то меры

А службы знают, какие именно?
spb7771250
Кхм. А теперь ещё воду и землю. Рядом где там. )
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