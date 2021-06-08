Как сообщает 47News , начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского района Геннадий Шалагинов провел замер у дома 9 по Железнодорожной улице, примерно в трех километрах от РНЦ «Прикладная химия». Там у жилого дома на опоре установлен датчик измерений уровня радиационного фона. В случае превышения нормы он будет издавать звуковой сигнал, который идет в администрации Кузьмолово, Всеволожского района, правительства Ленобласти и в Единую диспетчерскую службу.

Такой же датчик установлен на кровле школы на улице Строителей, 7, и вместе они охватывают практически весь поселок.

«Система завязана, и в случае срабатывания датчика все службы будут знать, что надо принимать какие-то меры», — рассказал Шалагинов. Никаких звуков система не издает, а следовательно, радиационный фон соответствует норме.

По словам Шалагинова, в норме уровень радиационного фона не должен превышать 0,26 мкЗв/ч. Дозиметр, которым измерили уровень радиации на камеру, показал 0,13 мкЗв/ч. «Очень даже в норме», — прокомментировал Шалагинов.



Режим повышенной готовности в Кузьмолово ввели в 10 часов утра вторника. В официальном документе за подписью губернатора Александра Дрозденко говорилось, что обстановка в поселке «признаётся предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения» из-за ситуации на территории Радиационного комплекса. Затем в правительстве Ленобласти заявили, что превышение радиоактивного фона в Кузьмолово не фиксируется. По информации издания, причиной введения режима повышенной готовности стал конфликт между чиновниками и руководством РНЦ «Прикладная химия». Подробнее читайте на «Фонтанке».

