Призрачная угроза радиации в Кузьмолово. Откуда взялась и чего бояться

Фото: MetsikGarden / Pixabay.com Поделиться Поделиться







С 10 утра вторника, 8 июня, и на неопределённое время в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района Ленобласти введён режим повышенной готовности. Это всего 29 километров от Санкт-Петербурга. Обстановка здесь признана предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения, как следует из постановления за подписью главы региона Александра Дрозденко. Также там сказано, что зоной, где может возникнуть чрезвычайная ситуация, следует считать территорию Радиационного комплекса, ранее входившего в состав ФГУП «РНЦ "Прикладная химия" (ГИПХ), а также территорию в радиусе одного километра от него.



Хоть в документе и сказано, что все возможные органы власти должны заняться разъяснением порядка действий при радиоактивном загрязнении территории, как правильно пить йод, никто из чиновников не скажет. Судя по реакции на звонки журналиста 47news, ответственные лица узнали о нависшей над ними опасности из новостей, в крайнем случае — из самого постановления, найденного в почте. По крайней мере, и. о. главы администрации Кузьмолово Юрий Спицын, который, по логике, должен был в первых рядах ходить по посёлку с сигнальными ленточками и транспарантом, не был введен в курс дела.

Возможно, столь легкомысленное поведение тех, кто должен был заняться оповещением хотя бы властной вертикали, объясняется юридической подоплёкой ситуации. Если вкратце, не договорились, кому отвечать за охрану опасных веществ после реорганизации предприятия, генеральный директор Елена Козлова и руководитель межрегионального территориального управления Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Елена Фёдорова. Первая и вовсе заявила 47news, что ГИПХ не имеет отношения к введению режима повышенной готовности.



По данным 47news, суть спора уходит к вопросу о «радиационно опасном объекте — цехе 215». В декабре 2020 года федеральное государственное унитарное предприятие было реорганизовано и превратилось в акционерное общество. За год до того ГИПХ принял решение вывести цех 215 из эксплуатации. Кстати, введён в эксплуатацию он ещё при Никите Хрущеве, в 1961 году.

Описание того, что он вообще собой представляет, обычному человеку вряд ли что-то даст. Известно, что территория огорожена забором из металлической сетки по всему периметру, в местах возможного прохода — шлагбаумы, а также видеокамеры. Внутри — защитные камеры, боксы, транспортёры и подъемники для транспортирования радиоактивных продуктов, а также расфасовочное оборудование для жидких и твёрдых радиоактивных препаратов.

При составлении соответствующих актов в них было записано, что «часть оборудования загрязнена радиоактивными веществами и нуждается в дезактивации». Но, как кочует из одной официальной переписки в другую, «случаев утери, хищения, несанкционированного использования радиоактивных веществ и отходов не зарегистрировано».



Из технических подробностей. В цехе 215 накоплено 1274,3 кубического метра твёрдых радиоактивных отходов. Для сравнения — это, судя по карте «Росатома», больше, чем во многих регионах России в целом. Это, в принципе, неудивительно, ведь предприятие, в частности, ещё с советских времён занимается производством химических материалов для оборонного и ракетно-космического комплекса страны. Также там хранятся радиоактивные вещества, согласно последнему акту — девять десятков позиций.

Рядом, на улице Рядового Иванова, есть пост радиационного контроля, в отчётах на эту тему говорится, что фон находится в пределах 0,09–0,19 мкЗв/ч, что соответствует естественным значениям. Для сравнения: в Центральном районе Санкт-Петербурга этот показатель равен 0,14 мкЗв/ч.

У ФГУП «Прикладная химия» была лицензия, выданная Ростехнадзором. В соответствии с условиями, предприятие осуществляло временное хранение оставшейся радионуклидной продукции незавершённого производства и твёрдых радиационных отходов, а также занималось «подготовкой к проведению работ по реабилитации радиохимического производства».



После того как ГИПХ уже стал акционерным обществом, оно направило в С.-З. межрегиональное теруправление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (Ростехнадзор) уведомление. В документе от 17 февраля 2021 года говорится, что весь радиохимический комплекс, включая участки с находящимися на них зданиями, передано в региональное управление Росимущества. По всей видимости, передача происходила в связи с правилами приватизации государственного имущества. Причём в Ростехнадзоре отрицают факт наличия у них документов, подтверждающих этот процесс.

В свою очередь, в Росимуществе придерживаются версии, что есть перечень объектов, не подлежащих приватизации. Там перечислены все объекты цеха 215. Позиция Росимущества сводится к тому, что в зону его ответственности не входит управление использованием атомной энергии.

ГИПХ упирает на то, что после акционирования не несёт ответственности за обеспечение безопасности радиохимического комплекса. Лицензию переоформлять там и вовсе отказываются, ссылаясь на то, что обновлённый ГИПХ не имеет статуса эксплуатирующей организации. Предыдущая, соответственно, уже утратила силу.



В связи со всем этим даже в Ростехнадзоре признают, что «вопросы передачи непосредственно радиоактивных отходов и радиоактивных веществ от РНЦ «Прикладная химия» кому бы то ни было не определены вообще». Последнее — цитата, подчеркнём, из деловой переписки.

На данный момент имеем: радиационно опасный объект, представляющий значительную опасность для окружающих, не имеет собственника. От него отказалось и предприятие, занимавшееся его судьбой на протяжение жизни, и ведомство, которому теоретически оно могло быть подконтрольно. Лицензии нет ни у того, ни у другого. Перспективы что-либо определить туманны.

Собеседники 47news утверждают, что режим повышенной готовности ввели вроде как на всякий случай. Тем более после последних совещаний стало известно, что со стороны ГИПХ поступило что-то вроде ультиматума — с 1 июня отвечать за цех не будут. Странно только одно — почему режим, близкий к ЧС, ввели только сегодня, а не перед ПМЭФ-21 или ЕВРО-20.

Городское управление Роспотребнадзора на всякий случай сообщило — радиационный фон и показатели радиационной безопасности всех контролируемых факторов среды обитания соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, характерных для территории Санкт-Петербурга. Анализ показателей радиационной безопасности осуществляется в штатном режиме и не фиксирует рисков радиационного загрязнения на территории Санкт-Петербурга.

