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ЦИК России подписал соглашение с АНО «Диалог Регионы» о сотрудничестве на время подготовки и проведения выборов

Центральная избирательная комиссия России заключила соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией (АНО) «Диалог Регионы» во время подготовки и проведения выборов. Документ 8 июня подписали председатель ЦИК Элла Памфилома и генеральный директор АНО Алексей Гореславский.

«Сегодня подписываем соглашение с автономной некоммерческой организацией «Диалог». И это тоже не случайно. Понятно, что с учетом пандемии мы будем делать ставку на дистанционные форматы информирования избирателей о выборах. И нам импонирует опыт «Диалога», который за относительно короткий срок выстроил систему эффективной коммуникации между гражданами и органами власти, создав сеть центров управления регионами», — цитирует Эллу Памфилову ТАСС.

Председатель ЦИК отметила, что АНО будет взаимодействовать с избирательными комиссиями субъектов, что позволит вести более адресное информирование в Интернете обо всех этапах и новшествах избирательной кампании, а также получать обратную связь от избирателей. Элла Памфилова добавила, что ЦИК также будет работать совместно с министерством просвещения в части организации голосования на территории учебных заведений.

Комментируя сотрудничество с ЦИК, директор «Диалог Регионы» заявил, что работа с обратной связью, а также оперативное информирование граждан являются приоритетом в работе АНО.

«Практика центров управления регионами показывает, что люди все охотнее используют Интернет для связи с государством. Мы обладаем необходимым и современным инструментарием, что позволяет нам справляться с данной задачей», — отметил он.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить выборы глав девяти субъектов России, а также выборы в 39 региональных парламентов.

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