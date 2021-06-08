Истории пациентов с шизофренией превратят в хоррор с галлюцинациями и теориями заговора

Реальные истории людей с шизофренией станут психологическим хоррором. Кинокомпания «Централ Партнершип» совместно с латиноамериканской киностудией BF Films начала работу над полнометражным фильмом «Шизофреник». Об этом стало известно 8 июня.



Зрителям покажут истории про разные типы шизофрении: от веры в теории заговора до случаев бредовых иллюзий и галлюцинаций. Сценарий напишет Эрнани Перла, работавший над лентами «Соловей» и «Присяжные». Продюсерами проекта стали Карлос Ансен и Джулиана Якобсен из BF Films и Вадим Верещагин, представляющий «Централ Партнершип».

