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Истории пациентов с шизофренией превратят в хоррор с галлюцинациями и теориями заговора

Реальные истории людей с шизофренией станут психологическим хоррором. Кинокомпания «Централ Партнершип» совместно с латиноамериканской киностудией BF Films начала работу над полнометражным фильмом «Шизофреник». Об этом стало известно 8 июня.

Зрителям покажут истории про разные типы шизофрении: от веры в теории заговора до случаев бредовых иллюзий и галлюцинаций. Сценарий напишет Эрнани Перла, работавший над лентами «Соловей» и «Присяжные». Продюсерами проекта стали Карлос Ансен и Джулиана Якобсен из BF Films и Вадим Верещагин, представляющий «Централ Партнершип».

Как отметила Якобсен, «Шизофреник» должен стать «замечательным фильмом ужасов», который позволит переосмыслить формат.

По словам Верещагина, картина может быть с лёгкостью принята во всех странах, потому что история «обращается к нашим глубинным страхам».

Имена режиссёра и актёров пока что не разглашаются. Съёмки проведут в России в 2021–2022 годах.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Это будет художественный фильм?
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