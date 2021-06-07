Фотография некрасивой парковки была опубликована в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» вечером 7 июня. По словам автора снимка, водитель чёрного «Лексуса» проигнорировал дорожную разметку ради телефонного разговора. Пока он с кем-то беседовал, позади него о необходимости покинуть остановку сигнализировал водитель автобуса, а также толпа, которая из-за этого не могла воспользоваться общественным транспортом.

Петербуржцы пожаловались на автомобилиста, который припарковал свою машину на автобусной остановке у станции метро «Пионерская». В разговоре с «Фонтанкой» он заявил, что у него была «уважительная» причина.

«Фонтанка» выяснила, что чёрный «Лексус» принадлежит 40-летнему мужчине по имени Сергей. За пять лет на его счету порядка полсотни нарушений ПДД. В разговоре с корреспондентом издания он заявил, что у него была причина для подобной парковки — его болеющему коронавирусом другу срочно были нужны фрукты.



«У меня у человека коронавирус, он попросил остановиться и купить ему фруктов срочно. Я остановился. Не было времени… У него сложная ситуация, его жена попросила привезти. Им никто не помогает. Они все под наблюдением, они не могут выйти из дома. Роспотребнадзор запрещает им что-либо делать. Я единственный друг, который мог ему помочь», — заявил Сергей.



По его словам, он отсутствовал «всего четыре минуты», чтобы сбегать до ларька. На вопрос «Фонтанки»: «Почему нельзя было припарковаться в другом месте, чтобы не мешать автобусному движению?», он ответил, что у станции метро «Пионерская» таких мест не было.



Отдельно автомобилист отметил поведение водителя автобуса — гостя города, который «хамил, сидя за рулём» и «привлекал к себе внимание вызывающими и долгими сигналами», тогда как его коллега немногим ранее просто «спокойно объехал» стоящий на остановке «Лексус». «По правде говоря, у нас тут другие немножко правила», — подчеркнул Сергей.

