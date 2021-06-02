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И пусть весь мир подождёт. В Петербурге малиновый «Кадиллак» с дипномерами припарковался на автобусной остановке ради «гвоздичек»

Малиновый «Кадиллак» с дипномерами так спешил за цветами в Петербурге, что припарковался на автобусной остановке

Некрасивую парковку в Василеостровском районе сняли жители Петербурга. Её исполнитель решил посетить цветочный магазин, оставив свой автомобиль на остановке общественного транспорта.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Денис, утром 2 июня он стал свидетелем недипломатичной парковки малинового Cadillac с красным номером 900D133 78 на 8-й линии Васильевского острова.

«Водитель лет 60 бросил автомобиль на остановке общественного транспорта, отмеченной разметкой, и скрылся в цветочном магазине… Вернувшись с гвоздичками, так резко вывернул на полосу, что водителю автобуса, раньше начавшему движение от остановки, пришлось выехать сразу на вторую полосу», — рассказал Денис.

автор фото читатель «Фонтанки» Денис
автор фото читатель «Фонтанки» Денис
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Красные номера с числом «900» выдаются почётным консулам. «Фонтанка» покопалась в своих архивах и нашла материал четырёхлетней давности с малиновым Cadillac, похожим на тот, фотографию которого в редакцию издания прислал читатель. В 2017 году некрасивая парковка такой же машины с номерами, отличающимися на три цифры (900D082 78), была замечена на тротуаре у Мариинского театра. Всеобщее внимание на неё обратил Илья Варламов. Тогда столичный блогер со ссылкой на очевидца рассказал, что из эффектного автомобиля вышел пожилой мужчина и его спутница, после чего они устремились к служебному входу.

«Фонтанка» писала, что малиновый Cadillac принадлежит Сергею Васильеву — почётному консулу Республики Словеним в Петербурге, который занимает эту должность с 2004 года. Несколькими годами позже он стал заместителем председателя Внешэкономбанка.

«Фонтанка» решила у него поинтересоваться, причастен ли он к некрасивой парковке на Васильевском острове. Корреспондент издания попытался связаться с консульской приёмной, но к телефонной трубке никто не подошёл. Дозвониться до секретаря Сергея Васильева также не удалось.

автор фото читатель «Фонтанки» Денис
автор фото читатель «Фонтанки» Денис
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

sench99
"Сиреневый кадиллак, с нулями блестящий знак, бензина десяятки литров -полный бак.." (с)
265056402
да ну. Для машинников в принципе ОТ не существует. Пока реально не станут выпихивать, сминая, всё пофиг
264704861
Думаю, что если дозвонится и спросить, услышим что-нибудь мушкетёрское.
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