«Водитель лет 60 бросил автомобиль на остановке общественного транспорта, отмеченной разметкой, и скрылся в цветочном магазине… Вернувшись с гвоздичками, так резко вывернул на полосу, что водителю автобуса, раньше начавшему движение от остановки, пришлось выехать сразу на вторую полосу», — рассказал Денис.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Денис, утром 2 июня он стал свидетелем недипломатичной парковки малинового Cadillac с красным номером 900D133 78 на 8-й линии Васильевского острова.

Красные номера с числом «900» выдаются почётным консулам. «Фонтанка» покопалась в своих архивах и нашла материал четырёхлетней давности с малиновым Cadillac, похожим на тот, фотографию которого в редакцию издания прислал читатель. В 2017 году некрасивая парковка такой же машины с номерами, отличающимися на три цифры (900D082 78), была замечена на тротуаре у Мариинского театра. Всеобщее внимание на неё обратил Илья Варламов. Тогда столичный блогер со ссылкой на очевидца рассказал, что из эффектного автомобиля вышел пожилой мужчина и его спутница, после чего они устремились к служебному входу.

«Фонтанка» писала, что малиновый Cadillac принадлежит Сергею Васильеву — почётному консулу Республики Словеним в Петербурге, который занимает эту должность с 2004 года. Несколькими годами позже он стал заместителем председателя Внешэкономбанка.



«Фонтанка» решила у него поинтересоваться, причастен ли он к некрасивой парковке на Васильевском острове. Корреспондент издания попытался связаться с консульской приёмной, но к телефонной трубке никто не подошёл. Дозвониться до секретаря Сергея Васильева также не удалось.