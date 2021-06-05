В полуподвале дома на Рижском петербуржцы нашли трёх детей. За младшими «присматривал» четырёхлетка

Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, накануне около пяти часов вечера в скорую позвонили с Рижского проспекта, 44, запросив помощи для трёх мальчиков. Детей нашли на цокольном этаже здания, здоровыми, на взгляд звонившего, они не выглядели, ответственных за них взрослых рядом не наблюдалось. Расспросы также не помогли — старшему из ребят четыре года. На его «попечении» были трёхлетний и годовалый малыши.



Медики обратились к наряду вневедомственной охраны, который патрулировал район, те привлекли участкового и инспектора по делам несовершеннолетних. За пределы Рижского проспекта поиски не вышли. В процессе поквартирного обхода семиэтажки и опроса жителей нашлась мать — 22-летняя гражданка Киргизии. Её и детей доставили в 77 отдел полиции для разбирательства.