Коллеги Мазепина нашли «заказчиков» «Фонтанки» в Тольятти

Как ранее писала «Фонтанка», в рамках петербургского международного экономического форума 4 июня состоялась дискуссия «Еда, помноженная на технологии». Сессия проходила при поддержке «Уралхима», однако заявленный на мероприятии владелец компании Дмитрий Мазепин вовремя на обсуждение не пришёл, и табличку с его именем убрали. Это произошло на следующее утро после интервью основателя канала Nexta Романа Протасевича, который сообщил, что спонсорские деньги на организацию протеста приходили в том числе от российской компании, связанной с Уралом и горной добычей, а её владелец — олигарх и конкурент Михаила Гуцериева.

Предприниматель, владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин не стал комментировать высказывание создателя Nexta Романа Протасевича о финансировании протеста в Беларуси, а его коллеги и вовсе заподозрили «Фонтанку» (странно, что не белорусское телевидение, где прозвучало обвинение в отношении уральского бизнесмена) в работе… на предприятие из Тольятти.

Позже Мазепин все-таки появился на форуме, в частности, посетил пленарное заседание с участием Владимира Путина. После него «Фонтанка» попыталась все-таки узнать его отношение к сказанному Протасевичем, однако путь к нему преградили коллеги по «Уралхиму».

«Вы видели, что это наша сессия? Там был Дмитрий Коняев, председатель совета директоров. А вы написали, что Мазепина нет на форуме, а он всего лишь на завтраке Сбербанка задержался. У меня ощущение, что вам заплатил Тольяттиазот. Вы соврали, а СМИ не врут», — заявил Ринат Гизатулин, заместитель генерального директора компании «Уралхим».

При попытке все-таки задать вопрос Мазепину, Гизатулин и директор по связям с общественностью Артём Ямщиков толкнули журналиста «Фонтанки» и заявили, что их начальник на общение не настроен. Отметим, что ничего о том, что Дмитрия Мазепина нет на форуме, «Фонтанка» не писала, только отмечала, что он не появился на сессии, где был заявлен.