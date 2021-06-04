Фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» расскажет сказки

С 6 по 15 июня в Петербурге, на нескольких площадках, пройдет фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». В конкурсной программе «Арлекина» 16 спектаклей, большинство из которых — дебютанты фестиваля. Главная тема фестиваля в этом году — сказка и ее разнообразные мотивы.

Откроется фестиваль 6 июня спектаклем Яны Туминой «Где нет зимы» (12+) — историей осиротевших Гуль и Паши, в чьем доме обитает ученый домовой Аристарх и оживает кукла Лялька. Тем же вечером пройдет показ постановки Нади Кубайлат «Мой папа — Питер Пэн» (12+). Главный герой, помещенный в окрашенное ярко-желтым цветом пространство, вспоминает трагедию, случившуюся в детстве и пытается понять ее причины.



«Где нет зимы» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Программа 7 июня начнется со спектакля Артема Галушина «Ежик и медвежонок. Лирические истории» (6+). Герои живут в собственной вселенной: пьют чай, мечтают и не представляют жизни друг без друга. Постановки Лаборатории молодых композиторов и драматургов «КоОПЕРАция» будет представлены в формате видео для самых маленьких зрителей: «Шумовички» (0+) Александры Ловянниковой и «Дерево» (0+) Екатерины Кочневой.



«Ежик и медвежонок. Лирические истории» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В «Черном апельсине» (12+) Ивана Миневцева причиной всех последующих невероятных событий стала смерть старушки, свидетелями которой и оказались 12-летние подростки. Завершит этот фестивальный день работа Екатерины Гороховской «Гензель и Гретель» (8+), поставленная по знаменитой сказке братьев Гримм как настоящий хоррор — с саспенсом, черной магией и таинственной атмосферой.



«Гензель и Гретель» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







8 июня покажут «Бурю волшебства» (6+) Алены Змиттер — эффектная версия шекспировской «Бури», в основе которой приемы и элементы физического театра.

9 июня пройдут показы музыкальной сказки «Лиса и петух» (3+) Алексея Бордукова и двух спектаклей лаборатории «КоОПЕРАция»: комедийной хоррор-оперы «Порох и заячьи ушки» (6+) и «Я живу у ведьмы» (6+) Екатерины Василевой.



«Лиса и петух» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







10 июня можно будет увидеть работу Сойжин Жамбаловой «Сказки Хикмета» (6+), в которой соединены история о безжалостном слепом падишахе и сказка о красавице Айше и влюбленном в нее облаке.

11 июня состоится премьера еще одного спектакля Яны Туминой — «Джинжик» (12+) — это антиутопия со счастливым финалом о дружбе маленького пингвина и человека, спасшего ему жизнь. Тем же вечером покажут еще одну антиутопию — «Лунный эпизод» (16+) Павла Южакова, в которой повзрослевшему Незнайке, неспособному жить в мире полуправды-полулжи, приходится пройти ряд испытаний, чтобы найти себя.



«Лунный эпизод» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







12 июня в «Цацики и его семья» (6+) Юлии Каландаришвили герои поднимут важную тему: расскажут о том, как пережить расставание даже с самым дорогим и любимым человеком.

13 июня начнется с постановки Дианы Разживайкиной и Алексея Шульгача «Крот, который мечтал увидеть солнце» (6+), отмеченную «Золотой маской». И в тот же вечер пройдет показ «Дорожного товарища» (12+) Константина Рехтина, где история дружбы, любви и страшного предательства рассказывается с нескольких точек зрения.



«Крот, который мечтал увидеть солнце» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Завершатся конкурсные показы 14 июня. Сперва пройдет видеопоказ музыкальной сказки «Серебряное копытце» (0+) Анастасии Старцевой — тонкой и умной инсценировки сказок Павла Бажова. А завершится этот день КОТемпорари МЯУзиклом «Дневник кота-убийцы» (12+) Юлия Каландаришвили. Спектакль рассчитан на всех, кто любит котов, приключения и не лишен авантюрности.

Подробнее о всей программе фестиваля можно узнать в группе "ВКонтакте"

Наталия Эфендиева

