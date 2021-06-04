Сотрудницу полиции нашли мертвой в высотке на юге Петербурга

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти 38-летней сотрудницы полиции в Петербурге.



Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, тело капитана полиции — сотрудницы Кировского УМВД Петербурга нашли в техническом помещении на 20 этаже жилого дома в Шушарах, где она проживала, в ночь с 30 на 31 мая. Женщина, по предварительной информации, совершила самоубийство.



У погибшей осталось двое детей. У правоохранителей есть подозрения, что в последнее время у нее появилась зависимость от медикаментов.

