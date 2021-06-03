Авария с маршруткой, произошедшая утром 3 июня в Московском районе Петербурга, попала в объектив камеры наблюдения. Автомобиль и автобус встретились почти лоб в лоб.
В 7:20 на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта столкнулись автомобиль Mitsubishi и автобус маршрута К-347 (АО «Третий парк»). На записи видно, что оба водителя ехали по Московскому шоссе в противоположных направлениях. Маршрутка следовала со стороны проспекта Юрия Гагарина и на перекрестке стала поворачивать налево. «Митсубиши» же ехала прямо со стороны улицы Ленсовета.
Посреди перекрестка траектории машин пересеклись. Обломки и пыль взлетели облаком. От удара Mitsubishi серьезно повредило переднюю часть. О пострадавших не сообщается.