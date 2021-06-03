FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +23
73.50р89.69р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Маршрутка и Mitsubishi не поделили перекресток Московского и Дунайского. Кто кому не уступил, засняла камера

Автомобиль и маршрутка столкнулись на перекрестке на юге Петербурга

ПоделитьсяПоделиться

Авария с маршруткой, произошедшая утром 3 июня в Московском районе Петербурга, попала в объектив камеры наблюдения. Автомобиль и автобус встретились почти лоб в лоб.

В 7:20 на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта столкнулись автомобиль Mitsubishi и автобус маршрута К-347 (АО «Третий парк»). На записи видно, что оба водителя ехали по Московскому шоссе в противоположных направлениях. Маршрутка следовала со стороны проспекта Юрия Гагарина и на перекрестке стала поворачивать налево. «Митсубиши» же ехала прямо со стороны улицы Ленсовета.

Посреди перекрестка траектории машин пересеклись. Обломки и пыль взлетели облаком. От удара Mitsubishi серьезно повредило переднюю часть. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний