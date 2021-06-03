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Водители старательно бились, но пробки в Петербурге всё равно «летние». «Кола» встала из-за мятого «Рено»

Несколько ДТП затруднили движение в Петербурге

ДТП с раннего утра собирали пробки в Северной столице. Тем не менее общая загруженность городских дорог невысокая — уже к 9 часам утра она снизилась с 5 баллов до 4.

Для сравнения, большую часть года в утренний час пик обычно бывает 6 баллов, но летом 5, а изредка даже 4.

Пробки из-за аварий сохраняются на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом, на Мурманском шоссе (трасса «Кола»), где, по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», напротив «Перекрёстка», в направлении города, в левой полосе стоит разбитый «Рено».

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7 часов поступила информация о столкновении двух попутных легковых автомобилей на 21 –м километре автодороги «Кола». Никто не пострадал. Из-за того, что занята левая полоса, затор в сторону Петербурга растянулся на 4 километра.

Столкновение маршрутки и «Митсубиши» на перекрёстке Московского шоссе и Дунайского проспекта спровоцировало небольшие заторы, сообщают читатель «Фонтанки» и очевидцы в соцсетях.

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На пересечении трёх магистралей — проспекта Ветеранов, улицы Подводника Кузьмина и улицы Зины Портновой — притёрлись Opel и Mazda, пишут в «ДТП и ЧП». Пробок, однако, не наблюдается.

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Комментарии (1)

doorbal_
Показали Ленинский и Кудрово. Восстания покажите, Петербургское и Киевское шоссе, Витебский и Московский проспект..
Летние пробки. Чортов форум
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