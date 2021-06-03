Для сравнения, большую часть года в утренний час пик обычно бывает 6 баллов, но летом 5, а изредка даже 4.

Пробки из-за аварий сохраняются на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом, на Мурманском шоссе (трасса «Кола»), где, по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», напротив «Перекрёстка», в направлении города, в левой полосе стоит разбитый «Рено».