FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
73.24р89.60р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе сузят вдвое на неделю

Дорожники перекроют две полосы на КАД Петербурга

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ПоделитьсяПоделиться

Дорожные работы ограничат движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Между Мурманским и Колтушским шоссе устранят колейность покрытия проезжей части внешнего кольца.

Как сообщает 2 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 6 по 11 июня на участке с 45-го по 46-й километр внешнего кольца будут перекрыты третья и четвертая полосы. На первой и второй полосах на время работ введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Работы будут вести круглосуточно, в две смены. Выполнит их ООО «Техносфера Инжиниринг».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

4u6uc
дауны, а пока вы там деформационные швы меняли нельзя было и колейность убирать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний