КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе сузят вдвое на неделю

Дорожные работы ограничат движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Между Мурманским и Колтушским шоссе устранят колейность покрытия проезжей части внешнего кольца.



Как сообщает 2 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 6 по 11 июня на участке с 45-го по 46-й километр внешнего кольца будут перекрыты третья и четвертая полосы. На первой и второй полосах на время работ введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Работы будут вести круглосуточно, в две смены. Выполнит их ООО «Техносфера Инжиниринг».