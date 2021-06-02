Смольный утвердил новую маршрутную сеть общественного транспорта. Она заработает с лета 2022 года

В распоряжении пассажиров будут 459 автобусных маршрутов, из них обслуживание 110 «социальных» маршрутов останется за ГУП «Пассажиравтотранс»; 349 «социальных», из которых 95 новых, выставят на конкурс.



Перестанут ходить 238 автобусных маршрутов, из них 222 маршрутки. Существующие трамвайные и троллейбусные маршруты сохранятся.



Со следующего года Смольный обещает выпустить на улицы Петербурга и пригородов более 2,9 тысячи новых автобусов, а в 2023 году анонсирует обновление парка электротранспорта.

