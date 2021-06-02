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Смольный утвердил новую маршрутную сеть общественного транспорта. Она заработает с лета 2022 года

В Петербурге с 15 июля 2022 года автобусы будут курсировать по новой маршрутной сети в рамках затянувшейся реформы. Соответствующее постановление правительства было подписано 2 июня, сообщает комитет по транспорту.

В распоряжении пассажиров будут 459 автобусных маршрутов, из них обслуживание 110 «социальных» маршрутов останется за ГУП «Пассажиравтотранс»; 349 «социальных», из которых 95 новых, выставят на конкурс.

Перестанут ходить 238 автобусных маршрутов, из них 222 маршрутки. Существующие трамвайные и троллейбусные маршруты сохранятся.

Со следующего года Смольный обещает выпустить на улицы Петербурга и пригородов более 2,9 тысячи новых автобусов, а в 2023 году анонсирует обновление парка электротранспорта.

Запуск новой модели транспортного обслуживания Смольный готовил несколько лет — из-за пандемии его перенесли с 2020-го на лето 2022 года, благо в Госдуме приняли разрешающий это закон. Суть заключается в том, чтобы всех коммерческих перевозчиков перевести на единый социальный тариф и сократить число маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: город оплачивает так называемые брутто-контракты и берет на себя все риски по недобору пассажиров, однако выручку забирает в бюджет. Подробнее о том, как будет выглядеть транспортная реформа и на чем она поедет, читайте в материалах «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Gorodskoy88
Надеюсь, что им что-нибудь как всегда помешает.
nuga
Гады заботливые.Зуд реформаторский,от которого смертность зашкаливает.Автобусы набитые,душные с пересадками убьют ещё больше людей,организм не выдержит утрамбовки и экстрима.Сами то расслабленно ездят на персональном . Маршрутки это вип автобус для народа,не желающего ездить стадом и его принудительно лишают удобства по прихоти чиновников.
hedgehog_
ну ничего. пятая волна каровавируса нам поможет опять отсрачить реформу
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