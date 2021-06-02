По повести «Вам и не снилось» снимут новый фильм в 2022 году

Повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось» заново экранизируют в 2022 году. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщила гендиректор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.



«Пишем сценарий, к осени должны его завершить. Мы будем подавать проект на поддержку в Фонд кино или Минкультуры. Наверное, в следующем году уже зайдем в производство с "Вам и не снилось"», — сказала она.



Сценарий для экранизации истории о первой любви школьников Романа и Кати должна написать драматург Ярослава Пулинович, работавшая над «Ёлками-5». Она не собирается менять литературный первоисточник, при этом уделив внимание не только развитию событий вокруг главных героев, но и второстепенным персонажам.

