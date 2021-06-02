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По повести «Вам и не снилось» снимут новый фильм в 2022 году

Повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось» заново экранизируют в 2022 году. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщила гендиректор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.

«Пишем сценарий, к осени должны его завершить. Мы будем подавать проект на поддержку в Фонд кино или Минкультуры. Наверное, в следующем году уже зайдем в производство с "Вам и не снилось"», — сказала она.

Сценарий для экранизации истории о первой любви школьников Романа и Кати должна написать драматург Ярослава Пулинович, работавшая над «Ёлками-5». Она не собирается менять литературный первоисточник, при этом уделив внимание не только развитию событий вокруг главных героев, но и второстепенным персонажам.

Первый фильм «Вам и не снилось» режиссёр Илья Фрэз выпустил в прокат в 1981 году. Сценарий ему помогала писать автор повести, сама Галина Щербакова. Роль старшеклассницы Кати исполнила Татьяна Аксюта, Романа — Никита Михайловский. По сюжету быть вместе подросткам мешают взрослые, что приводит к трагедии. При этом в советской ленте концовку смягчили: зрителю дают понять, что с героями всё хорошо, в то время как читатель книги может по-разному трактовать финал.

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Комментарии (2)

ConnectingPpl
Лучше советской экранизации никому никогда не снять, тем более в современной "России". Все новые версии обречены на провал и забвение, а все участники этой вакханалии будут подвергнуты всеобщему порицанию и позору и им следует навсегда запретить каким-либо образом касаться киноискусства.
Rozenkrantz
ну если снимать будет сама драматург работавшая над "Ёлками" да ещё "5", то вне сомнений выйдет шЫдевр. в десять, а то и в одиннадцать с половиной раз круче старого советского фильма
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