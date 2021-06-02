В центре Петербурга отреставрируют «Дом с часовней Божьей Матери Коневской», из-за чего почти на год ограничат движение по Загородному проспекту. На ремонт уйдет и 1-й Елагин мост в Петроградском районе. Соответствующие разрешения выдала ГАТИ Петербурга.

Как сообщает 2 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 4 июня 2021 года по 15 мая 2022 года будет ограничено движение транспорта по Загородному проспекту на участке от Щербакова переулка до улицы Ломоносова. Там ООО «Реставрационная Компания «Закомара» по заказу СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» установит леса и пешеходную галерею, а также разместит временные постройки, чтобы отреставрировать «Дом с часовней Божьей Матери Коневской» по адресу: Загородный проспект, 7, литера А. Здание входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Подворье Коневецкого Монастыря».