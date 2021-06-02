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В Петербурге почти на год закроют 1-й Елагин мост и ограничат проезд по Загородному проспекту

Фото: ГАТИ Петербурга
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В центре Петербурга отреставрируют «Дом с часовней Божьей Матери Коневской», из-за чего почти на год ограничат движение по Загородному проспекту. На ремонт уйдет и 1-й Елагин мост в Петроградском районе. Соответствующие разрешения выдала ГАТИ Петербурга.

Как сообщает 2 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 4 июня 2021 года по 15 мая 2022 года будет ограничено движение транспорта по Загородному проспекту на участке от Щербакова переулка до улицы Ломоносова. Там ООО «Реставрационная Компания «Закомара» по заказу СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» установит леса и пешеходную галерею, а также разместит временные постройки, чтобы отреставрировать «Дом с часовней Божьей Матери Коневской» по адресу: Загородный проспект, 7, литера А. Здание входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Подворье Коневецкого Монастыря».

Также с начала июня начнут ремонтировать 1-й Елагин мост через Среднюю Невку. В связи с этим с 6 июня 2021 года по 24 апреля 2022 года движение по нему будет полностью закрыто. Там установят временное ограждение и бытовой городок. По заказу СПб ГБУ «Мостотрест» на переправе в том числе заменят гидроизоляцию плит проезжей части, отремонтируют покрытия и отреставрируют перила.

Фото: ГАТИ Петербурга

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