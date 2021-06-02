Главным иностранным гостем ПМЭФ в этом году стал Катар. Представителей государства легко отличить по национальным нарядам, гостям своего стенда они разливают национальные арабские напитки, возле представительства катарского университета стоит аквариум с золотыми рыбками. По соседству расположился стенд Петербурга, оформленный в энергетической тематике. На территории стенда расположены макеты порта Кронштадта, кампуса ИТМО и СПбГУ.
В соседнем павильоне компания Mercedes выставила новый автомобиль Maybach. «Уралкалий» украсил свой стенд бутонами роз, изобразив из них Юрия Гагарина.
Свои стенды представили и государственные ведомства. На стенде Генпрокуратуры корреспондент «Фонтанки» не нашёл ничего, кроме стола и стульев. В ответ на вопрос, есть ли ведомству что представить, сотрудники анонсировали выступление генпрокурора 4 июня, а до этого «никакого интерактива» не будет. Почти напротив лаконичного стенда прокуратуры расположился стенд Международного агентства суверенного развития Константина Малофеева, украшенный хохломой.
На самых задворках «Экспофорума» экспозицию представили сотрудники Роспотребнадзора. Под стеклом — мобильные лаборатории, тест-системы, в вазе — аскорбинки для гостей ПМЭФ. На экране QR-код для активации мобильной игры, в которой нужно ходить и ловить вирусы.