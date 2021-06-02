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Maybach, мобильные лаборатории и прокурорская пустота: как выглядят стенды ПМЭФ

«Фонтанка» показывает стенды ПМЭФ в день старта форума в Петербурге

В Петербурге 2 июня стартовал международный экономический форум. «Фонтанка» показывает и рассказывает, как выглядят стенды его делегатов.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Главным иностранным гостем ПМЭФ в этом году стал Катар. Представителей государства легко отличить по национальным нарядам, гостям своего стенда они разливают национальные арабские напитки, возле представительства катарского университета стоит аквариум с золотыми рыбками. По соседству расположился стенд Петербурга, оформленный в энергетической тематике. На территории стенда расположены макеты порта Кронштадта, кампуса ИТМО и СПбГУ.

В соседнем павильоне компания Mercedes выставила новый автомобиль Maybach. «Уралкалий» украсил свой стенд бутонами роз, изобразив из них Юрия Гагарина.

Свои стенды представили и государственные ведомства. На стенде Генпрокуратуры корреспондент «Фонтанки» не нашёл ничего, кроме стола и стульев. В ответ на вопрос, есть ли ведомству что представить, сотрудники анонсировали выступление генпрокурора 4 июня, а до этого «никакого интерактива» не будет. Почти напротив лаконичного стенда прокуратуры расположился стенд Международного агентства суверенного развития Константина Малофеева, украшенный хохломой.

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На самых задворках «Экспофорума» экспозицию представили сотрудники Роспотребнадзора. Под стеклом — мобильные лаборатории, тест-системы, в вазе — аскорбинки для гостей ПМЭФ. На экране QR-код для активации мобильной игры, в которой нужно ходить и ловить вирусы.

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автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня на площадке «Экспофорум». Из-за коронавирусных ограничений форум пройдет в онлайн-оффлайновом формате. Ежедневно на площадке смогут находиться до 5 тысяч человек. Для обеспечения эпидемиологической безопасности участники предварительно сдают ПЦР-тесты, также организаторы будут отслеживать уровень коллективного иммунитета. По данным организаторов, на участие в ПМЭФ-2021 заявилось 2 тысячи иностранцев.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
"«Уралкалий» украсил свой стенд бутонами роз, изобразив из них Юрия Гагарина". Я не знаю даже, как можно прокомментировать такое. Где "Уралкалий", и где Гагарин?
И что на экономическом форуме делает Генпрокуратура?
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