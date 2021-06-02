Главным иностранным гостем ПМЭФ в этом году стал Катар. Представителей государства легко отличить по национальным нарядам, гостям своего стенда они разливают национальные арабские напитки, возле представительства катарского университета стоит аквариум с золотыми рыбками. По соседству расположился стенд Петербурга, оформленный в энергетической тематике. На территории стенда расположены макеты порта Кронштадта, кампуса ИТМО и СПбГУ.



В соседнем павильоне компания Mercedes выставила новый автомобиль Maybach. «Уралкалий» украсил свой стенд бутонами роз, изобразив из них Юрия Гагарина.

