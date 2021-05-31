«Баба Валя» угрожала детям. В Петербурге нашли комбинат, который делал творог из творога

Как сообщает 31 мая пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора, в ходе анализа данных, внесённых в систему «Меркурий», инспекторы обнаружили, что ООО «Комбинат «Тярлевский» (работает в посёлке Тярлево на территории Петербурга) оформило ветеринарные сопроводительные документы на 936 кг молочной продукции, притом что сырьё имело уже истекший срок годности.

Согласно деклараций о соответствии, комбинат выпускает творог «Баба Валя» в соответствии с ГОСТ. «Также информация о выпуске товара в соответствии с ГОСТом была указана на этикетке продукции, что является попыткой ввести потребителя в заблуждение, так как при производстве пищевой молочной продукции компанией был использован творог, который, согласно требованиям ГОСТа, не может быть применен в качестве сырья. Сырьем для изготовления творога могут быть только молоко, сливки или пахта. Однако такая продукция не поступала на предприятие. То есть согласно ГОСТу, на который делает ссылку комбинат, производство творога из творога невозможно», — отмечается в сообщении.



Оказалось, что комбинат фактически перекладывал товар в другую упаковку. Затем продукция через посредников направлялась в детские сады Фрунзенского, Красносельского и Кировского районов города.



Управление Россельхознадзора направило материалы дела в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В мае суд признал производителя виновным и привлёк к административной ответственности. Штраф составил 100 тысяч рублей.

