Представитель МИД РФ: В случае введения санкций Москва защитит Минск

«Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления», — пояснил Биричевский.

По его словам, подход Москвы «заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер». Например, в том, что касается транзита российского газа, «надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах». Говоря о реакции России на возможные санкции ЕС против Минска, затрагивающие транзит российского газа, Биричевский заявил: «Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать».



В преддверии неформальной встречи в Португалии 27 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что главы МИД Евросоюза при обсуждении санкций в отношении Белоруссии рассмотрят вопросы экспорта калия и транзита российского газа через республику. После встречи Боррель заявил, что ЕС для введения санкций потребуется согласовать новый режим, на что нужно время. При этом четвёртый пакет персональных санкций по Белоруссии может быть утверждён ещё до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.



Санкции против Белоруссии связаны с инцидентом 23 мая, когда летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, якобы поступившего на электронную почту минского аэропорта, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его, а также россиянку Софию Сапегу задержали при проверке документов, Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы. Командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб заявил, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении речи не шло. 24 мая лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полёты белорусских авиалайнеров в европейском воздушном пространстве и рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полётов над Белоруссией.