В Сети появилась видеозапись, как задержанный в Минске блогер Протасевич дает признательные показания

Задержанный в аэропорту Минска основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дает признательные показания. Это следует из видеозаписи, которую показал телеканал «Беларусь-1», а также Telegram-каналы 24 мая.
«Я нахожусь в СИЗО № 1. Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков [после президентских выборов] в Минске», — говорит Протасевич. Блогер также заявил, что у него нет проблем со здоровьем.
«Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону», — сказал Протасевич.
Накануне рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».