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В Сети появилась видеозапись, как задержанный в Минске блогер Протасевич дает признательные показания

Задержанный в аэропорту Минска основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дает признательные показания. Это следует из видеозаписи, которую показал телеканал «Беларусь-1», а также Telegram-каналы 24 мая.

«Я нахожусь в СИЗО № 1. Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков [после президентских выборов] в Минске», — говорит Протасевич. Блогер также заявил, что у него нет проблем со здоровьем.

«Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону», — сказал Протасевич.

Накануне рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

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Комментарии (50)

BobCat2
К сожалению то, что происходит в Беларуси потом приходит к нам. Посмотрели, что жесткие подавления протестов не вызвали в массах желание взяться за оружие, значит и у нас можно гонять. Теперь вот такие акции по захвату и затем откровенное выбивание на камеру признаний. Ждем у нас таких же методов...
Самое поганое, что «запад» тут непричем - им как раз выгодно. Ну а что, ресурсы продают, деньги ворованные на запад везут. Сильно в дела не лезут. Да и Россию уже в страну третьего мира превратили. Такого бы ни один шпион не добился.
Nationalverrater_2
И лох, и ботан. Если такой - не лезь в серьёзный замес. Жалкое зрелище. Да, портяны диванные , меня месили , как вам, клоунам толстомордым и не снилось
pulmonet
При всей неоднозначности личности Лукашенко, не могу не восхищаться изящностью проведенной операции. Судя по всему в братской Белоруссии профессионалы еще остались. И с чувством юмора у них все в порядке. Ну а с Хамаса что возьмешь? Протасевича не жалко от слова совсем, только идиоты могут предполагать, что его били, насиловали, угрожали расправой над родственниками (нужное вставить). Именно этого недоумка пальцем ни кто не тронет (что скорее всего не помешает ему в будущем рассказывать сказки о мелицейском беспределе). Такие "предводители" только в айфон играть умеют, а потом на зоне то "спинка болит, то туберкулезом за 3 дня заболевают".
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