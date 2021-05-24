В Сети появилась видеозапись, как задержанный в Минске блогер Протасевич дает признательные показания

Задержанный в аэропорту Минска основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дает признательные показания. Это следует из видеозаписи, которую показал телеканал «Беларусь-1», а также Telegram-каналы 24 мая.

«Я нахожусь в СИЗО № 1. Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков [после президентских выборов] в Минске», — говорит Протасевич. Блогер также заявил, что у него нет проблем со здоровьем.