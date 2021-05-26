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КГБ Белоруссии: Террорист Протасевич рассказал о «спонсорах и заказчиках»

Глава КГБ Белоруссии рассказал о показаниях задержанного создателя Nexta Романа Протасевича

Глава комитета госбезопасности Белоруссии пообещал опубликовать данные о показаниях Протасевича.

«Он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем», — цитирует 26 мая заявление Ивана Тертеля «Белта».

По его словам, создатель Nexta «в полной мере соответствует определению террориста». Молодого человека глава КГБ охарактеризовал как «боевика-наемника» и «участника кровавых событий» на востоке Украины. По данным ведомства, Протасевич был организатором и координатором массовых беспорядков в Белоруссии.

Тертель также отметил, что «зарубежные хозяева» оппозиционера находятся в истерике после его задержания.

«Нам точно известно, что, оказавшись в ситуации, когда благодаря сильной воле руководителя страны внешними силами не достигнуты геополитические цели, не отработаны огромные вложенные ресурсы, заинтересованные круги западных государств и их спецслужбы расчет делают на то, что через две недели, месяц, полгода, может быть, через год мы все-таки расслабимся, утратим бдительность и они получат еще один шанс нанести удар и перевернуть страну», — заверил глава КГБ.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, 23 мая был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

Президент Белоруссии 26 мая выступил с программной речью, в которой коснулся и ситуации с самолетом Ryanair. Он опроверг принуждение к посадке лайнера.

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Комментарии (22)

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.... самая весомая истерика "почему-то" у Великобритании ))) ... дошло до требований прикрыть .... СП-2 и трубопровод Ямал- Европа ))) .... ФСБ реально наступило на хвост МИ-6 ?)))
BrotherRabbit
А как красиво излагает:
"... оказавшись в ситуации, когда благодаря сильной воле руководителя страны внешними силами не достигнуты геополитические цели, не отработаны огромные вложенные ресурсы, заинтересованные круги западных государств и их спецслужбы ..."
Аж комсомольская молодость вспоминается.
Именины сердца.
Дядя Бо
Дык, под давлением, и сам глава КГБ Белоруссии во всём этом тоже бы признался.
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