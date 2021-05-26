КГБ Белоруссии: Террорист Протасевич рассказал о «спонсорах и заказчиках»

Глава комитета госбезопасности Белоруссии пообещал опубликовать данные о показаниях Протасевича.

«Он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем», — цитирует 26 мая заявление Ивана Тертеля «Белта».

По его словам, создатель Nexta «в полной мере соответствует определению террориста». Молодого человека глава КГБ охарактеризовал как «боевика-наемника» и «участника кровавых событий» на востоке Украины. По данным ведомства, Протасевич был организатором и координатором массовых беспорядков в Белоруссии.