КГБ Белоруссии: Террорист Протасевич рассказал о «спонсорах и заказчиках»

Глава комитета госбезопасности Белоруссии пообещал опубликовать данные о показаниях Протасевича.
«Он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем», — цитирует 26 мая заявление Ивана Тертеля «Белта».
По его словам, создатель Nexta «в полной мере соответствует определению террориста». Молодого человека глава КГБ охарактеризовал как «боевика-наемника» и «участника кровавых событий» на востоке Украины. По данным ведомства, Протасевич был организатором и координатором массовых беспорядков в Белоруссии.
Тертель также отметил, что «зарубежные хозяева» оппозиционера находятся в истерике после его задержания.
«Нам точно известно, что, оказавшись в ситуации, когда благодаря сильной воле руководителя страны внешними силами не достигнуты геополитические цели, не отработаны огромные вложенные ресурсы, заинтересованные круги западных государств и их спецслужбы расчет делают на то, что через две недели, месяц, полгода, может быть, через год мы все-таки расслабимся, утратим бдительность и они получат еще один шанс нанести удар и перевернуть страну», — заверил глава КГБ.