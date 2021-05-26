«Нет смысла шатать Беларусь!» Что Лукашенко сказал в своей программной речи

Фото: https://president.gov.by Поделиться Поделиться







Президент Белоруссии успел рассказать свою версию посадки самолета Ryanair, раскрыл планы оппозиции, предостерег Россию и обратился к западным странам.

О посадке самолета

«У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля?», — объяснил действия белорусской стороны https://www.fontanka.ru/2021/05/26/69935228/ президент.

Он категорически опроверг какое-либо давление при посадке лайнера с создателем Nexta Романом Протасевичем на борту. Он добавил, что в самолете находился террорист, о чем знали и в других странах. «ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения», — заметил он.



«Экипаж советовался с хозяевами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Маневр с разворотом выглядит нелогично, но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолёт?», — объяснил Лукашенко.

Он также подтвердил, что три человека сошли с лайнера в Минске, но среди них не было сотрудников белорусских спецслужб.

О планах оппозиции и давлении на страну

«Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место», — заметил президент страны. Он сообщил, что его противники «перешли от организации бунтов к этапу удушения». Лукашенко уверен, как они перешли «множество красных линий» и «границы здравого смысла».

Предостережение России

«Это направлено не только на нас. Мы для них — полигон. Экспериментальная площадка перед броском на восток. Апробировав у нас они пойдут туда», — заявил Александр Лукашенко и добавил, что один белорусский оппозиционный Telegram-канал уже работает по российской повестке.



Обращение к мировому сообществу

Лукашенко уверен, что ни одна страна в мире сейчас не сталкивается с таким «многоплановым, многоуровневым террором». Это, по его оценке, вызвано тем, что Белоруссия не прогнулась и не поддалась стадному инстинкту.

«Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. <...> Наша сильная сторона — искренность, честность и порядочность. Но они же и наша уязвимость, которую они используют в своих интересах. Но обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!», — обратился Лукашенко.

По его словам, стоит подумать, прежде чем «бряцать оружием» у границ его страны. «Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!», — заклинает Лукашенко.

О многовекторности Белоруссии

«Многовекторность исходит из экономических интересов. Это не так, как трактуют эксперты — один вектор на Запад, другой на Восток. Это по всему миру», — уверен белорусский лидер. Он также заверил, что разрыв связей с Западом не станет для республики трагедией.



О «белорусском пути» в борьбе с пандемией

«Наша позиция по пандемии — это нежелательный опыт для них. Ведь им же придется отвечать перед своими гражданами за локдауны, заточения людей. Беларусь, тем более экономически живая, им поперек горла», — поделился своим мнением Лукашенко. Он заметил, что западное общество недовольно выходом из пандемии и темпами вакцинации. А в стране продолжается «масштабная, тяжелая работа» по защите белорусов от COVID-19.

О новой конституции

«Референдум по новой Конституции пройдет на высочайшем уровне — демократично и открыто».

