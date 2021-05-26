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«Летайте там, где угробили 300 человек». Лукашенко рассказал подробности о посадке самолета в Минске и предостерег Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг принуждение к посадке лайнера Ryanair с создателем Nexta Романом Протасевичем на борту.

«Принуждение лайнера к посадке — абсолютная ложь. <...> В самолёте находился террорист, и об этом знали далеко за пределами Беларуси», — цитирует 26 мая заявление Александра Лукашенко на встрече с парламентариями БелТА.

По его словам, за Протасевичем не следили сотрудники белорусских спецслужб. Он уточнил, что три человека, действительно, сошли с самолета в Минске, но они не работали на КГБ. «Пусть западные защитники ответят, на какие спецслужбы работали двое задержанных?» — задался вопросом Лукашенко.

Он добавил, что вооруженные люди не удерживали в белорусской столице пассажиров и членов экипажа. Президент республики отметил, что пилоты даже «семь часов с кем-то созванивались и не хотели улетать».

Лукашенко прокомментировал и «воздушную блокаду» со стороны западных стран. «Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек», — резюмировал белорусский лидер.

Президент также заявил, что враги его страны якобы «перешли от организации бунтов к этапу удушения». «Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — считает Лукашенко. Он напомнил, что Белоруссия — лишь полигон перед ударом на Восток. Президент пообещал в скором времени представить показания задержанных

Накануне Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о минировании самолета Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

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Комментарии (70)

jump
Сколько Лукашенковских ботов понабежало!!
Игорь Полетаев
Выступил перед безаппозиционным парламентом, который сам же и назначил. Ну как сам с собой поговорил. А по факту из местечкового тирана превратился в международного террориста.
nuga
Арест карателя Азова ,который принимал участие в войне против мирных жителей Донбасса,как военный преступник,абсолютно нормальная операция спецслужб. Двойные стандарты Запада.Его девка тоже не безгрешна,она вела канал с персональными данными силовиков.Два сапога пара-Сапера и Протасевич.
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