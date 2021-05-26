«Летайте там, где угробили 300 человек». Лукашенко рассказал подробности о посадке самолета в Минске и предостерег Россию

По его словам, за Протасевичем не следили сотрудники белорусских спецслужб. Он уточнил, что три человека, действительно, сошли с самолета в Минске, но они не работали на КГБ. «Пусть западные защитники ответят, на какие спецслужбы работали двое задержанных?» — задался вопросом Лукашенко.

«Принуждение лайнера к посадке — абсолютная ложь. <...> В самолёте находился террорист, и об этом знали далеко за пределами Беларуси», — цитирует 26 мая заявление Александра Лукашенко на встрече с парламентариями БелТА .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг принуждение к посадке лайнера Ryanair с создателем Nexta Романом Протасевичем на борту.

Он добавил, что вооруженные люди не удерживали в белорусской столице пассажиров и членов экипажа. Президент республики отметил, что пилоты даже «семь часов с кем-то созванивались и не хотели улетать».



Лукашенко прокомментировал и «воздушную блокаду» со стороны западных стран. «Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек», — резюмировал белорусский лидер.



Президент также заявил, что враги его страны якобы «перешли от организации бунтов к этапу удушения». «Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — считает Лукашенко. Он напомнил, что Белоруссия — лишь полигон перед ударом на Восток. Президент пообещал в скором времени представить показания задержанных



Накануне Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о минировании самолета Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.



Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

