Минтранс Белоруссии: Авторы сообщения о минировании самолета Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом

Белоруссия дала разъяснения по поводу посадки в Минске самолета с создателем NEXTA Романом Протасевичем на борту.
«Давление на принятие экипажем Ryanair решения со стороны белорусских диспетчеров не было», — цитирует 24 мая заявление директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артема Сикорского «Белта».
По его словам, авторы сообщения о минировании пригрозили взорвать бомбу над Вильнюсом. Злоумышленники также потребовали от ЕС прекратить поддерживать Израиль. Сообщение при этом поступило в аэропорт белорусской столицы.
Сикорский настаивает, что Белоруссия действовала в соответствии с международными обязательствами.
Что не так с вынужденной посадкой этого рейса, читайте в интервью с пилотом «Аэрофлота», командиром А-320 Андреем Литвиновым.