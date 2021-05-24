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Минтранс Белоруссии: Авторы сообщения о минировании самолета Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом

Департамент Минтранса Белоруссии заявил, что принуждения посадить борт Ryanair в Минске не было

Белоруссия дала разъяснения по поводу посадки в Минске самолета с создателем NEXTA Романом Протасевичем на борту.

«Давление на принятие экипажем Ryanair решения со стороны белорусских диспетчеров не было», — цитирует 24 мая заявление директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артема Сикорского «Белта».

По его словам, авторы сообщения о минировании пригрозили взорвать бомбу над Вильнюсом. Злоумышленники также потребовали от ЕС прекратить поддерживать Израиль. Сообщение при этом поступило в аэропорт белорусской столицы.

Сикорский настаивает, что Белоруссия действовала в соответствии с международными обязательствами.

Что не так с вынужденной посадкой этого рейса, читайте в интервью с пилотом «Аэрофлота», командиром А-320 Андреем Литвиновым.

Накануне рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

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Комментарии (16)

RemyMartin
Чего трынди, а ответка будет чык-чырыку. )
Это хорошо. Экспорт через РФ пойдет.
Cвифт
.... итого, про принуждение к посадке под угрозой ракет неполживые соврали - КВС принял решение сам. Поэтому и висел на высоте не снижаясь, пока консультировался с офисом. А было ещё про драку на борту и что там ещё ...
VF812
Ой, это уже перебор.
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