Bloomberg выяснил, какие санкции Евросоюз готовит для Белоруссии

Под новые санкции Евросоюза против Белоруссии попадут, скорее всего, сектора с высокой долей госучастия. Об этом 26 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник.



По данным собеседника издания, ограничения введут в отношении производства калия — это ключевой для страны товар на экспорт. Как рассказал один из чиновников ЕС, санкции могут вступить в силу уже в июне. Кроме того, под ограничения, скорее всего, попадет и государственная авиакомпания «Белавиа».



Как отмечает Bloomberg, выручка государственного «Беларуськалия» составила 2,3 млрд долларов в 2019 году.

