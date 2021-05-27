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Bloomberg выяснил, какие санкции Евросоюз готовит для Белоруссии

Под новые санкции Евросоюза против Белоруссии попадут, скорее всего, сектора с высокой долей госучастия. Об этом 26 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник.

По данным собеседника издания, ограничения введут в отношении производства калия — это ключевой для страны товар на экспорт. Как рассказал один из чиновников ЕС, санкции могут вступить в силу уже в июне. Кроме того, под ограничения, скорее всего, попадет и государственная авиакомпания «Белавиа».

Как отмечает Bloomberg, выручка государственного «Беларуськалия» составила 2,3 млрд долларов в 2019 году.

Напомним, речь о новых санкциях зашла после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair по личному указанию Александра Лукашенко.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании.
Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков. Россиянка арестована.
В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». Глава МИД Великобритании назвал случившееся циничным угоном самолёта, Латвии — государственным терроризмом. После этого европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией.

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Комментарии (7)

Владислав М
Россияне всё компенсируют.
265965710
Как заверил Савельев, Россия может проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять свою экспортную продукцию через российские порты
19.02.21
Европа занимает последнее место по поставкам Белорусского калия
Вот перевалку запретят на пути в Азию,это да
Trurl
Обидно, что за санкции усатому платить придётся мне и тебе....
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