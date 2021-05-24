Послу Латвии в Белоруссии предложено покинуть страну в течение суток, всем остальным сотрудникам дипмиссии дают 48 часов. Об этом пишет БелТА 24 мая со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Владимира Макея.
«Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь — в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — сказал министр.
Глава латвийской дипмиссии был приглашен в МИД в связи с оскорблением госфлага Белоруссии в Риге. Как сообщает агентство LETA, флаг Белоруссии, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают участники чемпионата мира по хоккею из разных национальных команд, в понедельник, 24 мая, был заменен на бело-красно-белый флаг. По информации агентства, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис лично поменяли символ соседней страны.
«В Риге не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом, — мы его сняли», — написал в Twitter Ринкевичс.
Kopā ar Rīgas mēru @MStakis, solidarizējoties ar baltkrievu tautas brīvības alkām, pacēlām baltsarkanbalto karogu Rīgas centrā. Padies Rīgas domei par iniciatīvu pic.twitter.com/gdRjNZvE9h— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 24, 2021
«Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Беларуси в Риге», — передаёт БелТА.
Реакцию Запада на принудительную посадку самолёта Афины — Вильнюс в Минске и задержание находившегося на борту оппозиционера и основателя телеграм-канала NEXTA Макей назвал «скоординированными действиями» и «спланированной провокацией».