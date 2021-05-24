Послу Латвии в Белоруссии предложено покинуть страну в течение суток, всем остальным сотрудникам дипмиссии дают 48 часов. Об этом пишет БелТА 24 мая со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Владимира Макея.

«Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь — в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — сказал министр.

