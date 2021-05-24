FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
27
Печать

Глава МИД Латвии и мэр Риги поменяли флаг Белоруссии на бело-красно-белый. Минск заявил о высылке всех сотрудников латвийского посольства

Латвийские официальные лица повесили в Риге бело-красно-белый флаг вместо официального белорусского

Послу Латвии в Белоруссии предложено покинуть страну в течение суток, всем остальным сотрудникам дипмиссии дают 48 часов. Об этом пишет БелТА 24 мая со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Владимира Макея.

«Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь — в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — сказал министр.

Глава латвийской дипмиссии был приглашен в МИД в связи с оскорблением госфлага Белоруссии в Риге. Как сообщает агентство LETA, флаг Белоруссии, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают участники чемпионата мира по хоккею из разных национальных команд, в понедельник, 24 мая, был заменен на бело-красно-белый флаг. По информации агентства, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис лично поменяли символ соседней страны.

«В Риге не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом, — мы его сняли», — написал в Twitter Ринкевичс.

«Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Беларуси в Риге», — передаёт БелТА.

Реакцию Запада на принудительную посадку самолёта Афины — Вильнюс в Минске и задержание находившегося на борту оппозиционера и основателя телеграм-канала NEXTA Макей назвал «скоординированными действиями» и «спланированной провокацией».

Накануне рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

Что не так с вынужденной посадкой этого рейса, читайте в интервью с пилотом «Аэрофлота», командиром А-320 Андреем Литвиновым.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

lenaF
>> По информации агентства, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис лично поменяли символ соседней страны.

Пытаюсь представить себе госсекретаря США Энтони Блинкена и мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, лично снимающих флаг какой-нибудь страны на одном из зданий Нью-Йорка и водружающих на его место другой. Или Лаврова с Собяниным в Москве, тоже тема))
Pomor
Евромопсы разъярились!..
f0ntan
Минск имеет полное право поменять фланг латышского посольства на флаг Латышской ССР
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний