«ФСБ просит вас взять кредит»: телефонные мошенники пробуют новые схемы

Как рассказали 29 мая изданию представители кредитных учреждений, мошенники теперь звонят своим жертвам от имени полиции, ФСБ или Центрального банка и убеждают их обратиться в банк, стать клиентом и оформить кредит, а затем снять средства в банкомате и пополнить их счета. Они говорят клиентам, что сотрудники банка под подозрением, им нельзя верить и сообщать что-либо о проводимых операциях под угрозой уголовной ответственности.

Телефонные мошенники этой весной стали чаще атаковать банковских клиентов. Всплеск их активности зафиксировали в ВТБ, Почта Банке, Райффайзенбанке и «Открытии», пишет РБК.

Часто мошенники выступают и просто от имени банка с сообщением о подозрительном платеже, который надо срочно остановить, или об открытом кредите и оставленной заявке на смену номера телефона для регистрации в личном кабинете.

Кроме того, злоумышленники маскируют свои атаки под опросы о качестве услуг от имени банков и крупных компаний, предлагают участникам даже заплатить за участие в них, а по факту собирают данные для доступа к личным кабинетам и деньгам жертв.

В Банке России рекомендуют россиянам не сообщать незнакомым людям данные банковских карт, не переводить деньги на их счет и не оформлять по их указанию кредиты, даже если они представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Ранее эксперты Лаборатории Касперского рассказали, что мошенники воруют деньги с банковских карт и вашу цифровую личность даже без кода: они используют данные, которые есть в открытом доступе.