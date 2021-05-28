В утренний час пик 28 мая пробки в Петербурге оказались необычно маленькими, и даже на самых загруженных магистралях было не больше 7 баллов. В списке самых длинных заторов царит КАД и отметился ЗСД. Но бить автомобили петербургским водителям это не помешало.



Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность петербургских дорог утром 28 мая составила всего 4 балла. Это на 1 балл меньше, чем было накануне, и на 2 балла меньше обычного показателя для утра пятницы. Больше всего оказались загружены Пискарёвский проспект, участок проспект Культуры — Тихорецкий проспект и Московское шоссе в сторону центра, там было 7 баллов. Из центра Московское шоссе было забито на 6 баллов. В то же время Приморский проспект в центр оказался необычно свободен — всего 2 балла вместо обычных четырех.