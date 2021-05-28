В утренний час пик 28 мая пробки в Петербурге оказались необычно маленькими, и даже на самых загруженных магистралях было не больше 7 баллов. В списке самых длинных заторов царит КАД и отметился ЗСД. Но бить автомобили петербургским водителям это не помешало.
Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность петербургских дорог утром 28 мая составила всего 4 балла. Это на 1 балл меньше, чем было накануне, и на 2 балла меньше обычного показателя для утра пятницы. Больше всего оказались загружены Пискарёвский проспект, участок проспект Культуры — Тихорецкий проспект и Московское шоссе в сторону центра, там было 7 баллов. Из центра Московское шоссе было забито на 6 баллов. В то же время Приморский проспект в центр оказался необычно свободен — всего 2 балла вместо обычных четырех.
На севере и юге Петербурга проезд затрудняли аварии на перекрестках. Так, около 7 часов утра водители двух легковых автомобилей не смогли разъехаться на пересечении Парашютной улицы и Дороги в Каменку, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Чуть позже на перекрестке улицы Доблести и Петергофского шоссе столкнулись два «Фольксвагена». Еще через некоторое время на пересечении Софийской улицы и Южного шоссе Mazdа «оттюниговала» дверь Hyundai.
Улицу Курчатова, у дома 4, заткнул дуэт из Renault, пишет очевидец Евгений. Авария перегородила проезд со стороны проспекта Тореза.https://vk.com/wall-68471405_15149209
Самые крупные пробки утром собрались по большей части на КАД, ЗСД и Колтушском шоссе. Причем второй по длине оказалась ночная пробка на кольцевой. Топ-5 крупнейших заторов в Петербурге, по данным на 10 утра, выглядит так:
- в 9:56 на внешнем кольце КАД — 6,2 км от Мурманского шоссе до Колтушского шоссе;
- в 0:32 на внешнем кольце КАД — 5,5 км от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе;
- в 8:44 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
- в 9:56 на ЗСД — 3,9 км от Канонерского острова до тоннеля под рекой Смоленкой;
- в 9:48 на Колтушском шоссе — 3,7 км от поворота к станции, 7-й километр до поворота к логистическому складу.