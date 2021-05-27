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Смертельное ДТП на «Коле»: женщина на «Тойоте» выехала на «встречку» и столкнулась с лесовозом

МВД рассказало обстоятельства ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти, где погибли трое

Стали известны подробности страшной аварии на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти, произошедшей днем 27 мая. По уточненным данным, погибли две женщины и ребенок.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:45 на автодороге Р-21 «Кола», между деревнями Дусьево и Горгала, 52-летняя женщина на автомобиле Toyota RAV4 не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Scania. На кадрах с места аварии видно, что участником ДТП стал груженый лесовоз.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В результате аварии женщина-водитель и двое пассажиров «Тойоты» — 77-летняя женщина и ребенок лет 5–6 на вид — погибли на месте. Ранее сообщалось, что погибли мужчина, женщина и ребенок, а пожилая пассажирка выжила.

Полиция ведет проверку по факту ДТП.

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (10)

мухомор
все сообщения пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нужно делить на 10.
про отсутствие пострадавшего пешехода сегодня на Ленинском они так же писали.
кто там выехал на встречную полосу ещё разберутся,
надеюсь будет видео.
Stiff_21
Дороги нужно делать широкие, а не ослов боеголовками в чужих пустынях закидывать.
dimon2115
Зачем так торопиться было? Теперь вот никуда не спешит...
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