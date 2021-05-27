Стали известны подробности страшной аварии на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти, произошедшей днем 27 мая. По уточненным данным, погибли две женщины и ребенок.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:45 на автодороге Р-21 «Кола», между деревнями Дусьево и Горгала, 52-летняя женщина на автомобиле Toyota RAV4 не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Scania. На кадрах с места аварии видно, что участником ДТП стал груженый лесовоз.
В результате аварии женщина-водитель и двое пассажиров «Тойоты» — 77-летняя женщина и ребенок лет 5–6 на вид — погибли на месте. Ранее сообщалось, что погибли мужчина, женщина и ребенок, а пожилая пассажирка выжила.
Полиция ведет проверку по факту ДТП.
Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»