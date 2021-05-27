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Фура сплющила Toyota RAV4 на трассе «Кола». Погибли трое, в том числе ребенок

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с фурой на трассе «Кола» под Петербургом

Тяжелое ДТП с участием большегруза произошло днем 27 мая на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. В столкнувшемся с фурой кроссовере погибла семья.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14 часов на 86-м километре автодороги Р-21 «Кола», в районе деревни Дусьево, лоб в лоб столкнулись грузовик Scania и автомобиль Toyota RAV4. От удара «Тойоту» выбросило в кювет. Машина буквально превратилась в груду искореженного металла.

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В результате ДТП в кроссовере погибли три человека, в том числе ребенок. Еще одна женщина получила травмы, но выжила. Как сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию, погибли 5-летний ребенок, его мать и отец. По предварительным данным, женщина была беременна. Выжившая пожилая женщина, вероятно, бабушка, была госпитализирована.

Из-за ДТП движение на участке трассы в районе места аварии затруднено. Имеется небольшой затор в оба направления. На месте работают сотрудники ГИБДД, скорая и представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

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Комментарии (4)

nuga
Люди гибнут,как на войне,за раз четыре человека,считая нерожденного младенца.Страшно все это.Вот и осталась одинокая бабушка,которых в России миллионы на радость молодым мошенникам.
tsodd
Не понимаю, как с ребёнком и беременной женой на обгон решился
Wert
Взял на пятнцу отгул....
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