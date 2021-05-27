Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14 часов на 86-м километре автодороги Р-21 «Кола», в районе деревни Дусьево, лоб в лоб столкнулись грузовик Scania и автомобиль Toyota RAV4. От удара «Тойоту» выбросило в кювет. Машина буквально превратилась в груду искореженного металла.
В результате ДТП в кроссовере погибли три человека, в том числе ребенок. Еще одна женщина получила травмы, но выжила. Как сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию, погибли 5-летний ребенок, его мать и отец. По предварительным данным, женщина была беременна. Выжившая пожилая женщина, вероятно, бабушка, была госпитализирована.
Из-за ДТП движение на участке трассы в районе места аварии затруднено. Имеется небольшой затор в оба направления. На месте работают сотрудники ГИБДД, скорая и представители обслуживающей дорогу подрядной организации.