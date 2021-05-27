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Мотоцикл уехал от хозяина в Петербурге в детский оздоровительный лагерь в Ленобласти

Жителя Петербурга оставили без мотоцикла на севере города. На следующий день «железного коня» нашли в детском лагере. Подозреваемый, впрочем, оказался совсем не ребенком и с «послужным списком» из нескольких статей Уголовного кодекса.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Выборгского района Петербурга обратился 36-летний житель города. Мужчина сообщил, что между 0:26 и двумя часами ночи 24 мая от дома 5 по Северному проспекту неизвестный преступник похитил его мотоцикл Kawasaki KLE 650 2019 года выпуска. Ущерб он оценил в 600 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Около полудня 25 мая полицейские нашли похищенный байк на территории детского оздоровительного лагеря «Березка» в поселке Стеклянный Всеволожского района Ленобласти. К вечеру нашли и подозреваемого: около 19 часов в поселке Васкелово задержали 40-летнего петербуржца. В конце девяностых мужчина уже проходил по статье о краже, а в середине нулевых получил условный срок за причинение вреда здоровью и реальный за изнасилование, но потом был освобожден условно-досрочно.

После задержания подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

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Комментарии (3)

M_Mary
Я надеюсь, что мужчина с тремя уголовками и УДО работает в детском лагере? Ну, для полноты картины...
мухомор
по-хорошему это три страйка.
закрывать с концами.
но не у нас :(
SU LUX INN
подозрительно Быстро нашли! наверное, байк был Чипированный!
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