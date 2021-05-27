Мотоцикл уехал от хозяина в Петербурге в детский оздоровительный лагерь в Ленобласти

Жителя Петербурга оставили без мотоцикла на севере города. На следующий день «железного коня» нашли в детском лагере. Подозреваемый, впрочем, оказался совсем не ребенком и с «послужным списком» из нескольких статей Уголовного кодекса.



Как стало известно «Фонтанке», в полицию Выборгского района Петербурга обратился 36-летний житель города. Мужчина сообщил, что между 0:26 и двумя часами ночи 24 мая от дома 5 по Северному проспекту неизвестный преступник похитил его мотоцикл Kawasaki KLE 650 2019 года выпуска. Ущерб он оценил в 600 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.