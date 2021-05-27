MusicAeterna выпустила аудиоэкскурсию по местам Чайковского в Петербурге

Экскурсия стартует от Дома радио на Итальянской, 27, где репетируют и выступают музыкальные коллективы musicAeterna. Тут слушатель узнает, что Чайковский часто ходил через Манежную площадь на службу в Министерство юстиции на Малой Садовой улице, а с ноября 1865-го по январь 1866 года жил совсем рядом — на Караванной, 18, в доме одного из своих друзей.

Бесплатная интерактивная карта с 15 точками и аудиозаписями, рассказывающими о каждой из них, с 27 мая стала доступна на сайте и в приложении izi.TRAVEL. Прогулка, на которую каждый может отправиться самостоятельно в удобное время, посвящена юности и первым годам творчества композитора.

Маршрут проходит через Марсово поле и Летний сад, сценой в котором открывается опера композитора «Пиковая дама». Экскурсанту рассказывают о студенческих годах Чайковского в училище правоведения и предлагают пройти к дому Лещевой в Соляном переулке, где Пётр Ильич пережил одну из самых сильных трагедий в своей жизни, когда от холеры умерла его мать.



Аудиозаписи, в среднем по полторы минуты каждая, во время прогулки воспроизводятся автоматически, когда пользователь подходит к нужному месту на карте. Текст продублирован в письменном виде. От первой до последней точки — 5,9 километра, которые получится пройти примерно за два часа.



Как отмечают создатели, это первый из серии подобных маршрутов. Когда выйдут следующие части, пока что не сообщается.



Ко Дню города «Фонтанка» составила пять необычных маршрутов по следам голливудских киногероев в Петербурге. Найти места, где бывал Евгений Онегин и гонял на танке Джеймс Бонд, помогут интерактивные карты.

