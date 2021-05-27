Как звёзды Голливуда гуляли, стреляли и любили в Петербурге
Пять необычных маршрутов ко Дню города
Как звёзды Голливуда гуляли, стреляли и любили в Петербурге
Пять необычных маршрутов ко Дню города
Петербург был и остаётся «парадной столицей», «живой декорацией», в которую не стыдно приглашать высоких гостей со всего мира – разумеется, если говорить о центральной части города. И герои фильмов тоже любят приезжать в Петербург: после падения железного занавеса Броснан-Бонд успел погонять здесь на танке, Шон Коннери в перерыве между шпионскими играми купил литературы в Доме книги, а Киану Ривз продал фальшивые бриллианты гангстерам из Библиотеки Академии наук. Кто-то скажет – клюква, но что делать: снимать кино красиво не запретишь.

«Фонтанка» предлагает посмотреть на наш город глазами героев Пирса Броснана и других мировых звёзд.
Петербург был и остаётся «парадной столицей», «живой декорацией», в которую не стыдно приглашать высоких гостей со всего мира – разумеется, если говорить о центральной части города. И герои фильмов тоже любят приезжать в Петербург: после падения железного занавеса Броснан-Бонд успел погонять здесь на танке, Шон Коннери в перерыве между шпионскими играми купил литературы в Доме книги, а Киану Ривз продал фальшивые бриллианты гангстерам из Библиотеки Академии наук. Кто-то скажет – клюква, но что делать: снимать кино красиво не запретишь.

«Фонтанка» предлагает посмотреть на наш город глазами героев Пирса Броснана и других мировых звёзд.
«Русский дом / Русский отдел» (1990)
Режиссёр Фред Скеписи
С развитием перестройки западные кинематографисты, наконец, дорвались до съёмок в закрытом прежде СССР. Ещё в 1985-м, чтобы получить кадры с подлинным Ленинградом, режиссёру «Белых ночей» Тэйлору Хэкфорду пришлось тайно договариваться с финской компанией, имеющей право на деятельность в Советском Союзе. О визите из США киногруппы во главе с актёром главной роли эмигрантом Михаилом Барышниковым не могло быть и речи.
Гостиница «Прибалтийская», номер с окнами на море. Здесь герой Шона Коннери живёт в Ленинграде.
У мемориала на Марсовом поле Коннери явно преисполнился чем-то значительным. А затем встретился с писателем, которого сыграл Александр Яцко.
Задержавшись на Банковском мосту, Коннери неожиданно получает предложение купить оружие или наркотики, но мужественно отказывается.
Коннери изучает ассортимент Дома книги. Из-за спины за ним наблюдает скульптурный Ленин.
1990 год – другое дело. Железный занавес ещё не упал окончательно, но заметно просел и вовсю трещит. В Советский Союз без особых проблем прибывает звезда – Шон Коннери, а с ним — и его персонаж, англичанин. Цели, на первый взгляд, мирные – гостя привлекают советские писатели и книжные магазины. Но есть и скрытая миссия, навязанная британскими спецслужбами, – раздобыть секретные военные документы.

Стараясь успеть всё, герой Коннери много путешествует по Союзу, в Ленинграде гуляет по центру, забредая на книжные развалы и оглядывая достопримечательности. Фильм имел успех, а значит, не исключено, что многие западные зрители впервые увидели современный город Петра именно таким, каким его показали в «Русском доме». И, пожалуй, этот вид был весьма недурён.
С развитием перестройки западные кинематографисты, наконец, дорвались до съёмок в закрытом прежде СССР. Ещё в 1985-м, чтобы получить кадры с подлинным Ленинградом, режиссёру «Белых ночей» Тэйлору Хэкфорду пришлось тайно договариваться с финской компанией, имеющей право на деятельность в Советском Союзе. О визите из США киногруппы во главе с актёром главной роли эмигрантом Михаилом Барышниковым не могло быть и речи.

1990 год – другое дело. Железный занавес ещё не упал окончательно, но заметно просел и вовсю трещит. В Советский Союз без особых проблем прибывает звезда – Шон Коннери, а с ним — и его персонаж, англичанин. Цели, на первый взгляд, мирные – гостя привлекают советские писатели и книжные магазины. Но есть и скрытая миссия, навязанная британскими спецслужбами, – раздобыть секретные военные документы.

Стараясь успеть всё, герой Коннери много путешествует по Союзу, в Ленинграде гуляет по центру, забредая на книжные развалы и оглядывая достопримечательности. Фильм имел успех, а значит, не исключено, что многие западные зрители впервые увидели современный город Петра именно таким, каким его показали в «Русском доме». И, пожалуй, этот вид был весьма недурён.
«Золотой глаз» (1995 )
Режиссёр Мартин Кэмпбелл
Джеймсу Бонду не привыкать вести дела в самых привлекательных городах мира. Но, вероятно, зная страсть агента 007 к взрывам, перестрелкам и прочему экстремальному поведению, советские чиновники не пускали этого героя в Союз. А вот российское руководство решилось, и в середине 90-х лучший сотрудник английской разведки «прибыл» в Петербург, чтобы проехать по центру на танке, тараня дома и давя гусеницами милицейские машины.
Сцены в Петербурге начинаются с заседания Минобороны. В «роли» министерства – здание Зимнего дворца: именно оттуда на Дворцовую площадь смотрит министр обороны Мишкин (актёр Чеки Карио).
А вот зал для заседаний с длинным столом и колоннами, судя по всему, был снят уже не в Эрмитаже, а в кинопавильоне.
Русской девушке Бонда (Изабелла Скорупко) понадобилась техническая помощь – она выбрала магазин «Компьютерный мир» на Красноградском, 14. Сегодня этот дом носит номер 12 по тому же Красноградскому (или 82 по набережной канала Грибоедова).
Инженерный замок – почему-то именно сюда спецслужбы доставляют пленённого Бонда. Здесь же, во дворе,
Бонд находит танк и уезжает на нём брать реванш.
Преследуя чёрную «Волгу» с антагонистом, Бонд выезжает на танке на Мойку и частично разрушает дом номер 27. Преследующие его военные уазики взрываются, солдаты падают в реку.
У Спасо-Преображенского собора танк сносит безымянный фейковый памятник воину на крылатом коне и увозит его на своём корпусе.
«Прибыл» в кавычках, потому что на самом деле актёр Пирс Броснан в Петербург не приезжал – в дело здесь включились мастера специальных эффектов. Соответственно, и разрушений от танка не было, хотя кадры выглядят убедительно и сегодня. Присмотревшись, можно заметить, что дом, когда его ломает Бонд, – это уже не набережная Мойки, на которую за секунду до этого выехал убегающий от агента «нехороший» генерал Урумов, а копия в студийном павильоне.

Зато, если не обращать внимания на детали, можно представить, что в 90-е городские власти с такой сердечностью отнеслись к гостям из Голливуда, что разрешили разрушить пару «лишних» сооружений в историческом центре. Чего не сделаешь ради любимой бондианы?
Джеймсу Бонду не привыкать вести дела в самых привлекательных городах мира. Но, вероятно, зная страсть агента 007 к взрывам, перестрелкам и прочему экстремальному поведению, советские чиновники не пускали этого героя в Союз. А вот российское руководство решилось, и в середине 90-х лучший сотрудник английской разведки «прибыл» в Петербург, чтобы проехать по центру на танке, тараня дома и давя гусеницами милицейские машины.

«Прибыл» в кавычках, потому что на самом деле актёр Пирс Броснан в Петербург не приезжал – в дело здесь включились мастера специальных эффектов. Соответственно, и разрушений от танка не было, хотя кадры выглядят убедительно и сегодня. Присмотревшись, можно заметить, что дом, когда его ломает Бонд, – это уже не набережная Мойки, на которую за секунду до этого выехал убегающий от агента «нехороший» генерал Урумов, а копия в студийном павильоне.

Зато, если не обращать внимания на детали, можно представить, что в 90-е городские власти с такой сердечностью отнеслись к гостям из Голливуда, что разрешили разрушить пару «лишних» сооружений в историческом центре. Чего не сделаешь ради любимой бондианы?
«Онегин» (1999)
Режиссёр Марта Файнс
Считается хорошим тоном снисходительно относиться к британо-американской киноверсии романа «Евгений Онегин»: и проза вместо стихов (оригинальный текст звучит только в письмах героев), и какой-то там Рэйф Файнс в роли нашего русского Жени, и вообще – ну не Пушкин это! Не Пушкин – и всё. Потому что потому.
Каток на льду Петропавловской крепости – здесь Онегин наблюдает за Татьяной спустя долгое время разлуки.
Здесь же в сумерках «зависает» в одиночестве.
В меланхоличной созерцательности Онегин замер на фоне решётки Михайловского сада и глядит на дом, где живёт Татьяна.
Дом Адамини – сюда Онегин приходит поговорить с Татьяной, но оказывается отвергнут.
Отвергнутый Татьяной, Онегин-Файнс депрессует с рюмкой на столе, сидя на балконе дома 25 по набережной Мойки. На заднем плане – музей-квартира Пушкина.
Онегин уходит вдаль по Тифлисскому переулку, растворяясь на фоне здания Института физиологии им. И. П. Павлова
Вообще, странно думать, что цель экранизации – в том, чтобы угодить соотечественникам автора: Александр Сергеевич – явно фигура мирового масштаба, и очевидно, что у британцев он тоже свой, пусть и переводной, но по-своему для них важный. И у японцев, которые дали фильму приз за режиссуру на Токийском фестивале 1999 года, тоже свой Пушкин. Не нравится, как Англия видит «Онегина»? Зато японцам нравится. А чем они хуже?

В любом случае стоит отдать должное съёмочной группе за то, что ради работы над финальными сценами доехали до зимнего Санкт-Петербурга, хотя учитывая, как мало времени и в книге, и в кино герои проводят в городе, могли спокойно ограничиться павильонно-декоративными кадрами. Значит, было важно, чтобы под занавес Файнс-Евгений грустил именно на фоне музея-квартиры Пушкина. А перед титрами шёл именно в сторону Института физиологии им. Павлова. Многие возмущаются: во время действия романа это здание ещё даже не построили. Но позвольте, Онегин – лишний человек, отвергнутый и одинокий. Куда же ему ещё теперь, как не в светлое будущее?
Считается хорошим тоном снисходительно относиться к британо-американской киноверсии романа «Евгений Онегин»: и проза вместо стихов (оригинальный текст звучит только в письмах героев), и какой-то там Рэйф Файнс в роли нашего русского Жени, и вообще – ну не Пушкин это! Не Пушкин – и всё. Потому что потому.

Вообще, странно думать, что цель экранизации – в том, чтобы угодить соотечественникам автора: Александр Сергеевич – явно фигура мирового масштаба, и очевидно, что у британцев он тоже свой, пусть и переводной, но по-своему для них важный. И у японцев, которые дали фильму приз за режиссуру на Токийском фестивале 1999 года, тоже свой Пушкин. Не нравится, как Англия видит «Онегина»? Зато японцам нравится. А чем они хуже?

В любом случае стоит отдать должное съёмочной группе за то, что ради работы над финальными сценами доехали до зимнего Санкт-Петербурга, хотя учитывая, как мало времени и в книге, и в кино герои проводят в городе, могли спокойно ограничиться павильонно-декоративными кадрами. Значит, было важно, чтобы под занавес Файнс-Евгений грустил именно на фоне музея-квартиры Пушкина. А перед титрами шёл именно в сторону Института физиологии им. Павлова. Многие возмущаются: во время действия романа это здание ещё даже не построили. Но позвольте, Онегин – лишний человек, отвергнутый и одинокий. Куда же ему ещё теперь, как не в светлое будущее?
«Механик» (2005)
Режиссёр Дольф Лундгрен
Изображать на экране наших «боевитых» сограждан Лундгрену не привыкать. В основном Дольфа у нас знают как Ивана Драго – советско-украинского боксёра из «Рокки-4», который хотя и проиграл бой, но перед этим успел неплохо навалять Сильвестру Сталлоне.
Первое, что мы видим глазами Дольфа Лундгрена после того, как он прибыл в Петербург, – Пулковский парк с частью его храмового комплекса.
На углу Кашина моста и набережной Крюкова канала Лундгрен выходит из такси и впервые шагает по Петербургу на своих двоих.
Гулял Дольф, судя по всему, долго – в следующей сцене он поджидает трамвай на фоне Инженерного замка и запрыгивает в третий номер рядом с Летним садом.
Дворцовая площадь – Лундгрен с компаньоном красиво пересекает её на мотоцикле.
Храм Спаса на Крови – на его фоне, решив все боевые задачи, Лундгрен позирует в заключительных кадрах фильма.
В нулевые Лундгрен стал пробовать себя в режиссуре, снимая боевики с собой в главной роли. Его герой в «Механике» – ветеран афганской войны Коля Черенко, который возвращается в Россию из эмиграции в США, чтобы отомстить за погибших родных русской мафии.

Основным полем сражения становится Петербург. Раскидывая врагов направо и налево, Лундгрен не забывает, что он крутой парень из боевиков 80-х: гоняет на мотоцикле по Дворцовой площади и, выпятив квадратную челюсть, позирует на фоне Спаса на Крови, построенного на месте гибели Александра II. Возможно, мстя за невинно убитых, Дольф мысленно швырнул гранату заодно и за государя-императора. Но, может, просто понравилось, что в названии храма есть слово «кровь».
Изображать на экране наших «боевитых» сограждан Лундгрену не привыкать. В основном Дольфа у нас знают как Ивана Драго – советско-украинского боксёра из «Рокки-4», который хотя и проиграл бой, но перед этим успел неплохо навалять Сильвестру Сталлоне.

В нулевые Лундгрен стал пробовать себя в режиссуре, снимая боевики с собой в главной роли. Его герой в «Механике» – ветеран афганской войны Коля Черенко, который возвращается в Россию из эмиграции в США, чтобы отомстить за погибших родных русской мафии.

Основным полем сражения становится Петербург. Раскидывая врагов направо и налево, Лундгрен не забывает, что он крутой парень из боевиков 80-х: гоняет на мотоцикле по Дворцовой площади и, выпятив квадратную челюсть, позирует на фоне Спаса на Крови, построенного на месте гибели Александра II. Возможно, мстя за невинно убитых, Дольф мысленно швырнул гранату заодно и за государя-императора. Но, может, просто понравилось, что в названии храма есть слово «кровь».
«Профессионал» (2018)
Режиссёр Мэттью М. Росс
В мае 2017 года петербургские фанаты Киану Ривза буквально стояли на ушах – звезда «Матрицы» прибыл в город для съёмок в новом фильме. Как водится, артисту не давали прохода – осаждали места съёмок, подбирали допитые им банки «колы», «пилили» сториз, а кто-то заполучил селфи.
Прибыв в Петербург, герой Киану Ривза заселяется в отель. В роли отеля – здание СПбГЭУ на Садовой, 21.
Ривзу назначили встречу на Львином мосту. Он ждёт приятеля, а заодно щеголяет исключительным внешним видом.
Сибирскую подругу Ривза только что унизил русский мафиозо. Ривз утешает её на Мойке – в кадре Большой Конюшенный мост.
У здания Института истории СПбГУ история Ривза принимает неприятный оборот: агенты спецслужб высаживают его из машины и отправляют продавать мафиозо фальшивые бриллианты.
Ривз ныряет в неприметный дворик и «с чёрного входа» проникает в здание Библиотеки Российской академии наук, где его поджидает жадная до бриллиантов мафия.
Когда на следующий год «Профессионал» (в оригинале Siberia – «Сибирь») вышел в кино, эмоции поутихли. Одно дело – когда гуляешь по набережной канала Грибоедова и вдруг встречаешь парня, которого привык видеть по ту сторону большого экрана. И совсем другое – традиционный боевик с традиционно плохими русскими и романтической линией, которую придумали лишь бы было за чем следить, кроме пифов и пафов. Было и было. Сняли – и ладно.

Правда, забавляют нестыковки – роль гостиницы для героя Ривза в фильме почему-то исполняет здание Санкт-Петербургского государственного экономического университета, а мафия обитает в Библиотеке Академии наук. Но в остальном – лучше бы, дорогой Киану, так и стоял ты на Львином мосту молча все полтора часа фильма, как на фотках, которые и теперь встречаются в соцсетях. Да, это звучит как скучный артхаус. Зато красиво.
В мае 2017 года петербургские фанаты Киану Ривза буквально стояли на ушах – звезда «Матрицы» прибыл в город для съёмок в новом фильме. Как водится, артисту не давали прохода – осаждали места съёмок, подбирали допитые им банки «колы», «пилили» сториз, а кто-то заполучил селфи.

Когда на следующий год «Профессионал» (в оригинале Siberia – «Сибирь») вышел в кино, эмоции поутихли. Одно дело – когда гуляешь по набережной канала Грибоедова и вдруг встречаешь парня, которого привык видеть по ту сторону большого экрана. И совсем другое – традиционный боевик с традиционно плохими русскими и романтической линией, которую придумали лишь бы было за чем следить, кроме пифов и пафов. Было и было. Сняли – и ладно.

Правда, забавляют нестыковки – роль гостиницы для героя Ривза в фильме почему-то исполняет здание Санкт-Петербургского государственного экономического университета, а мафия обитает в Библиотеке Академии наук. Но в остальном – лучше бы, дорогой Киану, так и стоял ты на Львином мосту молча все полтора часа фильма, как на фотках, которые и теперь встречаются в соцсетях. Да, это звучит как скучный артхаус. Зато красиво.
Глеб Колондо, специально для "Фонтанки.ру"

Редактор: Алина Циопа
Корректор: Елена Иванова
Верстка/дизайн: Светлана Григошина
Карты: Мария Цыганкова
В материале использованы медиа из открытых источников