Как звёзды Голливуда гуляли, стреляли и любили в Петербурге

Считается хорошим тоном снисходительно относиться к британо-американской киноверсии романа «Евгений Онегин»: и проза вместо стихов (оригинальный текст звучит только в письмах героев), и какой-то там Рэйф Файнс в роли нашего русского Жени, и вообще – ну не Пушкин это! Не Пушкин – и всё. Потому что потому.



Вообще, странно думать, что цель экранизации – в том, чтобы угодить соотечественникам автора: Александр Сергеевич – явно фигура мирового масштаба, и очевидно, что у британцев он тоже свой, пусть и переводной, но по-своему для них важный. И у японцев, которые дали фильму приз за режиссуру на Токийском фестивале 1999 года, тоже свой Пушкин. Не нравится, как Англия видит «Онегина»? Зато японцам нравится. А чем они хуже?



В любом случае стоит отдать должное съёмочной группе за то, что ради работы над финальными сценами доехали до зимнего Санкт-Петербурга, хотя учитывая, как мало времени и в книге, и в кино герои проводят в городе, могли спокойно ограничиться павильонно-декоративными кадрами. Значит, было важно, чтобы под занавес Файнс-Евгений грустил именно на фоне музея-квартиры Пушкина. А перед титрами шёл именно в сторону Института физиологии им. Павлова. Многие возмущаются: во время действия романа это здание ещё даже не построили. Но позвольте, Онегин – лишний человек, отвергнутый и одинокий. Куда же ему ещё теперь, как не в светлое будущее?

