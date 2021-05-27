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Полиция: в повисшем на столбе автобусе в Петербурге пострадали пятеро — водитель, кондуктор и трое пассажиров

Количество пострадавших в ДТП с двухсекционным автобусом увеличилось до пяти. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров. На месте работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по Петербургу сообщали о четырёх пострадавших.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

265868215
Жесть. Хорошо разогнался , под большим градусом повис ))))
lamer
Сейчас добрые люди напоют, что можно в течении суток заявить о полученных травмах и подать на перевозчика о возмещении, так количество пострадавших вообще утроится.
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