Количество пострадавших в ДТП с двухсекционным автобусом увеличилось до пяти. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров. На месте работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб», — говорится в сообщении.
Ранее в ГУ МЧС по Петербургу сообщали о четырёх пострадавших.
Полиция: в повисшем на столбе автобусе в Петербурге пострадали пятеро — водитель, кондуктор и трое пассажиров
Количество пострадавших в ДТП с двухсекционным автобусом увеличилось до пяти. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.