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На юго-западе Петербурга автобус повис на опоре освещения. Пассажиров и водителя снимают спасатели

В Красносельском районе Петербурга двухсекционный автобус маршрута № 2 наехал на опору освещения и повис в воздухе одной своей половиной. Фото с ДТП на перекрёстке улицы Котина и Ленинского проспекта «Фонтанке» 27 мая прислала читательница Варвара.

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Читатель «Фонтанки»


Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в результате аварии пострадали трое. Обстоятельства устанавливаются. «Фонтанка» запросила комментарии у пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также в ГУП «Пассажиравтотранс».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Философ (не тролль)
Какая крепкая опора! Наверное с Советских времен стоит.
263836471
А где в это время находилась чёрная кошка, которая минутой раньше перебегала дорогу?
f0ntan
Надо добавить, что троллейбусному движению по Ленинскому хана. Ведь троллейбусные провода висят на этих опорах, на одну из которых взкорабкался этот автобус и накренил ее
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