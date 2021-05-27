В Красносельском районе Петербурга двухсекционный автобус маршрута № 2 наехал на опору освещения и повис в воздухе одной своей половиной. Фото с ДТП на перекрёстке улицы Котина и Ленинского проспекта «Фонтанке» 27 мая прислала читательница Варвара.
Читатель «Фонтанки»
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в результате аварии пострадали трое. Обстоятельства устанавливаются. «Фонтанка» запросила комментарии у пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также в ГУП «Пассажиравтотранс».