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Изобретательного влюбленного Абрековича взяли в сербском ресторане в Петербурге. Его искали два месяца после «похищения» чужой невесты

Полиция задержала в Петербурге подозреваемого в похищении девушки из-за любви

Уголовный розыск нашел-таки Абрековича, которого с марта этого года ищут после поразившей даже черствые сердца полицейских истории несчастной любви и похищения.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 мая, 28-летний уроженец Кисловодска хоть и был в розыске, но в красивой жизни себе не отказывал. Его взяли накануне около семи вечера в ресторане сербской кухни в поселке Солнечное. И отвезли в ГСУ СК РФ.

«Фонтанка» подробно расписала историю того, как парень не мог смириться с тем, что петербурженка Лена предпочла ему бывшего вратаря молодежного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург». Но он решил не сдаваться и подговорил троих знакомых «похитить» девушку. 12 марта они увезли возлюбленную заказчика на её же «Мерседесе» в Рощино, где около 17 часов парень её «спас». Только после спасения дама сердца пошла в полицию, а там быстро вскрылась хитрая схема завоевания сердца Лены.

Исполнителей похищения задержали быстро. А вот самого Абрековича искали до вчерашнего дня.

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Комментарии (11)

Obseerv
Покой нам только снится! И это в Петербурге, в 21 веке!
Артём Новиков
Не повезло Абрикосовичу......🍑 😂
264727191
Ржунимагу 🤣
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