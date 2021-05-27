Изобретательного влюбленного Абрековича взяли в сербском ресторане в Петербурге. Его искали два месяца после «похищения» чужой невесты

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 мая, 28-летний уроженец Кисловодска хоть и был в розыске, но в красивой жизни себе не отказывал. Его взяли накануне около семи вечера в ресторане сербской кухни в поселке Солнечное. И отвезли в ГСУ СК РФ.



«Фонтанка» подробно расписала историю того, как парень не мог смириться с тем, что петербурженка Лена предпочла ему бывшего вратаря молодежного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург». Но он решил не сдаваться и подговорил троих знакомых «похитить» девушку. 12 марта они увезли возлюбленную заказчика на её же «Мерседесе» в Рощино, где около 17 часов парень её «спас». Только после спасения дама сердца пошла в полицию, а там быстро вскрылась хитрая схема завоевания сердца Лены.

