Бизнес-омбудсмен сообщил о росте спроса на самогонные аппараты и предложил запретить их открытую продажу

Как сообщает 27 мая РИА Новости, в документе отмечается, что за 2012–2017 годы произошло резкое снижение количества магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя: до 215 тысяч в 2017 году с 305 тысяч в 2012 году (на 30%). Авторы связывают это с ужесточением требований к торговым объектам. В последующие годы число таких точек немного увеличилось, и в настоящее время в России насчитывается порядка 219 тысяч магазинов с алкогольной лицензией.

Жители РФ всё больше интересуются покупкой самогонных аппаратов — количество соответствующих поисковых запросов за 2020 год увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, подготовленного аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова для президента РФ.

«Из 160 тысяч сельских населённых пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь», — указывается в докладе. Авторы документа также отмечают, что в 2020 году на «Яндексе» было зафиксировано 1,6 миллиона запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года (1,2 миллиона).



В то же время, говорится в материалах доклада, досудебная блокировка сайтов, которая была введена в 2017 году, не позволяет снизить объём продаж через интернет. Так, по данным «Яндекса», на которые ссылаются авторы документа, количество запросов на покупку алкоголя онлайн в 2020 году составило 64 тысячи, увеличившись на 30%.



Для повышения легальности алкогольного рынка аппарат бизнес-омбудсмена предлагает ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов. «Кустарно произведённый самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд», — подчеркивают авторы документа.



«Фонтанка» писала, что в последнее время в России участились случаи ЧП с самогонными аппаратами, которые взрываются и калечат людей.

