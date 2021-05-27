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Бизнес-омбудсмен сообщил о росте спроса на самогонные аппараты и предложил запретить их открытую продажу

Количество запросов на приобретение самогонных аппаратов в России увеличилось на треть

Жители РФ всё больше интересуются покупкой самогонных аппаратов — количество соответствующих поисковых запросов за 2020 год увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, подготовленного аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова для президента РФ.

Как сообщает 27 мая РИА Новости, в документе отмечается, что за 2012–2017 годы произошло резкое снижение количества магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя: до 215 тысяч в 2017 году с 305 тысяч в 2012 году (на 30%). Авторы связывают это с ужесточением требований к торговым объектам. В последующие годы число таких точек немного увеличилось, и в настоящее время в России насчитывается порядка 219 тысяч магазинов с алкогольной лицензией.

«Из 160 тысяч сельских населённых пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь», — указывается в докладе. Авторы документа также отмечают, что в 2020 году на «Яндексе» было зафиксировано 1,6 миллиона запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года (1,2 миллиона).

В то же время, говорится в материалах доклада, досудебная блокировка сайтов, которая была введена в 2017 году, не позволяет снизить объём продаж через интернет. Так, по данным «Яндекса», на которые ссылаются авторы документа, количество запросов на покупку алкоголя онлайн в 2020 году составило 64 тысячи, увеличившись на 30%.

Для повышения легальности алкогольного рынка аппарат бизнес-омбудсмена предлагает ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов. «Кустарно произведённый самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд», — подчеркивают авторы документа.

«Фонтанка» писала, что в последнее время в России участились случаи ЧП с самогонными аппаратами, которые взрываются и калечат людей.

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Комментарии (16)

Vahmistroff
"...и предложил запретить их открытую продажу..."
А что еще чиновник может предложить, кроме как запретить? Пожалуй, только в 10 раз увеличить стоимость лицензии на торговлю легальным алкоголем и в 5 раз поднять акциз.
Софокл Аристархович
Идиотская бредовая идея!
Помнится, всё это уже проходили: запрещенная к свободному обращению валюта, далее - джинсы, пластинки - всё покупали с рук! Водка!?.. - да у любого таксиста за 25 советских рэ, все багажники забиты были! Что там говорить, когда "закладки" побороть не могут!
Умельцев, кто сварит аппарат также хватает (высшее образование для этого не надо).
Piter Russo
У Бориса Титова продажи в абрау дюрсо упали видимо, раз он решил с домашней конкуренцией на местах боротся путем запретов самогонных аппаратов)))
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