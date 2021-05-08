Самогонный аппарат похоронил мужчину и девятилетнего мальчика в Мурманске

Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели в пожаре мужчины с девятилетним сыном.



Как сообщает со ссылкой на следственные органы «Интерфакс», по предварительной версии, утром 8 мая в квартире одного из домов на улице Олега Кошевого в Мурманске произошла разгерметизация самогонного аппарата. После этого квартиру охватил пожар.



Предварительно причиной смерти явилось отравление газом, уточнили в СКР. Расследование дела в настоящий момент продолжается.

