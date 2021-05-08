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Самогонный аппарат похоронил мужчину и девятилетнего мальчика в Мурманске

В Мурманске при пожаре из-за самогонного аппарата погибли мужчина с сыном

Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели в пожаре мужчины с девятилетним сыном.

Как сообщает со ссылкой на следственные органы «Интерфакс», по предварительной версии, утром 8 мая в квартире одного из домов на улице Олега Кошевого в Мурманске произошла разгерметизация самогонного аппарата. После этого квартиру охватил пожар.

Предварительно причиной смерти явилось отравление газом, уточнили в СКР. Расследование дела в настоящий момент продолжается.

«Фонтанка» писала, что подобное ЧП произошло в конце марта в Колпино. Там после взрыва самогонного аппарата пострадали трое взрослых и ребёнок. Ещё один похожий случай с пострадавшим произошёл в Екатеринбурге.

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Комментарии (5)

WuhanRockCafe
Вангую, что неразбавленный самогон второй раз перегоняли.
Вот пары спирта и рванули.
Chinalove
Да вот так можно всю жизнь остерегаться коронавируса или бояться ментов, закрывать форточку в автобусе, чтобы не продуло, а потом раз и помереть, сгорев в парах самогонки...
perekuz
Если аппарат герметичный, то как из него выходят пары спирта?
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