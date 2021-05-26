Ремонтные работы на нескольких мостах и путепроводах в Петербурге, которые проводились в преддверии чемпионата Европы по футболу, завершили с опережением графика. Дорожники привели в порядок тоннель у Гренадерского моста, Ушаковскую развязку и Лисьеносовский путепровод.

Как сообщает 26 мая пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в транспортном тоннеле у Гренадерского моста обновили асфальт и сняли ограничения движения на 3 дня раньше согласованного срока. На Ушаковском путепроводе дорожное полотно заменили тоже на 3 дня раньше запланированного, и 23 мая было открыто полноценное движение по развязке. На Лисьеносовском путепроводе дорожники уложились с заменой асфальта в 28 календарных дней вместо запланированных 45.