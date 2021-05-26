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Тоннель у Гренадерского моста и Ушаковскую развязку отремонтировали к Евро-2020 раньше срока

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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Ремонтные работы на нескольких мостах и путепроводах в Петербурге, которые проводились в преддверии чемпионата Европы по футболу, завершили с опережением графика. Дорожники привели в порядок тоннель у Гренадерского моста, Ушаковскую развязку и Лисьеносовский путепровод.

Как сообщает 26 мая пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в транспортном тоннеле у Гренадерского моста обновили асфальт и сняли ограничения движения на 3 дня раньше согласованного срока. На Ушаковском путепроводе дорожное полотно заменили тоже на 3 дня раньше запланированного, и 23 мая было открыто полноценное движение по развязке. На Лисьеносовском путепроводе дорожники уложились с заменой асфальта в 28 календарных дней вместо запланированных 45.

Все три объекта прошли обязательный контроль качества выполнения работ специалистами лаборатории СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», отмечают в ведомстве. Подрядчиком во всех случаях выступило ООО «АртСтройГрупп».

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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Комментарии (3)

261858121
Полгорода в известную позу поставили в пробках. А еще асфальт клали под дождем-вот и секрет успеха
MikkeL
А нельзя ли Евро2020 провести где-нибудь в Горелово? Мост наконец достроят "раньше срока", а то и стадион Пингвин зареставрируют до неузнаваемости, думаю никто не будет против!)))
SU LUX INN
раньше Срока? в 2021 году отремонтировали к Евро-2020?
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