FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
5
Печать

В России впервые за двадцать лет переиздадут «Это я — Эдичка» Лимонова

В июне издательская группа «Альпина» выпустит первое за двадцать лет переиздание первого романа Эдуарда Лимонова «Это я — Эдичка». Об этом сообщил генеральный директор «Альпины нон-фикшн» Павел Подкосов. Культовый роман выйдет в новом оформлении.

«В начале июня, к выставке на Красной площади, в «Альпина. Проза» выйдет не переиздававшийся больше двадцати лет роман Эдуарда Лимонова «Это я — Эдичка». На мой взгляд, один из самых искренних и «обнаженных» романов любви в русской литературе», — заявил Подкосов.

Эдуард Лимонов написал «Это я — Эдичка» в 1976 году. Роман впервые издан в 1979 году в парижском журнале «Ковчег» и в том же году выпущен в Нью-Йорке. Текст повествует о жизни русского эмигранта Эдички и во многом автобиографичен.

«Эдичка» вышел в России только спустя 15 лет, в 1991 году. Его выпустил литературный журнал «Глагол», а спустя год — альманах «Конец века».

Последний раз в России роман публиковало издательство «Вагриус» во втором томе собрания сочинений Лимонова в 1998 году.

Напомним, Лимонов скончался в марте 2020 года. Посмертно была издана книга писателя «Старик путешествует».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

265899907
"это я, Елена" будут переиздавать?
265916485
Помню это время) 91 год. Москва, в метро у каждого третьего в руках был "Эдичка"))
vic_5e4cd1938d1a8
Лимонов - яркий, искренний, честный автор. Провидец многих геополитических изменений в нашем мире.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний