«В начале июня, к выставке на Красной площади, в «Альпина. Проза» выйдет не переиздававшийся больше двадцати лет роман Эдуарда Лимонова «Это я — Эдичка». На мой взгляд, один из самых искренних и «обнаженных» романов любви в русской литературе», — заявил Подкосов.

В июне издательская группа «Альпина» выпустит первое за двадцать лет переиздание первого романа Эдуарда Лимонова «Это я — Эдичка». Об этом сообщил генеральный директор «Альпины нон-фикшн» Павел Подкосов. Культовый роман выйдет в новом оформлении.

Эдуард Лимонов написал «Это я — Эдичка» в 1976 году. Роман впервые издан в 1979 году в парижском журнале «Ковчег» и в том же году выпущен в Нью-Йорке. Текст повествует о жизни русского эмигранта Эдички и во многом автобиографичен.



«Эдичка» вышел в России только спустя 15 лет, в 1991 году. Его выпустил литературный журнал «Глагол», а спустя год — альманах «Конец века».



Последний раз в России роман публиковало издательство «Вагриус» во втором томе собрания сочинений Лимонова в 1998 году.



Напомним, Лимонов скончался в марте 2020 года. Посмертно была издана книга писателя «Старик путешествует».

